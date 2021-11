Le Xiaomi 12 sera apparemment lancé en Chine le 12 décembre

Xiaomi a fait parler de lui pour le lancement de son smartphone phare de nouvelle génération, le Xiaomi 12, depuis un certain temps maintenant. Alors que la société n’a pas révélé de date officielle, nous avons de nouveaux détails qui en laissent entrevoir une. Il est suggéré que le smartphone fera son apparition en décembre.

Un rapport de MyDrivers suggère que le Xiaomi 12 sera lancé le 12 décembre. Considérant que la date correspond à l’image de marque du smartphone, nous pouvons nous attendre à un lancement à la même date. De plus, ce serait à peu près au même moment où le festival du shopping chinois sera lancé. Il est également logique de lancer le nouveau smartphone de Xiaomi ce jour-là pour les utilisateurs en Chine. Pour rappel, précédemment, le smartphone devait être lancé le 16 décembre.

Il est également suggéré que le Xiaomi 12 sera le premier smartphone au monde à être équipé de la prochaine puce Snapdragon série 8. Ce SoC succédera au Snapdragon 888 et sera présenté le 30 novembre lors du Qualcomm Tech Summit 2021. Motorola est également dans la course pour lancer le premier smartphone équipé de cette puce, mais il reste à voir comment les lancements seront échelonnés.

Le Xiaomi 12 pourrait venir avec une grande bosse de caméra arrière qui logera de grands blocs de caméra (un peu comme la série Mi 11) avec quelques modifications. Vous pouvez également vous attendre à un écran poinçonné à l’avant.

En ce qui concerne les spécifications, le futur flagship de Xiaomi devrait être équipé d’un écran AMOLED incurvé d’une résolution full HD+ prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’il dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony ou Samsung.

Un Xiaomi 12 Ultra et un Xiaomi 12X

Il est susceptible d’obtenir un capteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’intérieur de l’écran, des doubles haut-parleurs symétriques, le support de la charge rapide de 100 W, et plus encore. MIUI 13 devrait également faire ses débuts le même jour avec le support d’un nouveau centre de contrôle, une meilleure confidentialité, des notifications améliorées, une option d’extension de la RAM, et plus encore. Il pourrait y avoir un Xiaomi 12 Ultra aussi, mais qui pourrait être lancé en 2022.

En plus de cela, Xiaomi devrait présenter le Xiaomi 12X, comme une variante abordable du modèle standard. Il est susceptible d’être alimenté par une puce Snapdragon 870 de Qualcomm, d’avoir un écran AMOLED à 120 Hz, un capteur photo principal de 50 mégapixels, un design compact, et plus encore. Il y a des chances que le smartphone soit lancé mondialement.