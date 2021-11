Xiaomi et Motorola pourraient être les premiers à proposer des smartphones Snapdragon 898

Étant donné qu’Apple a du mal à fabriquer des puces en 3 nm et qu’elle pourrait être obligée de s’en tenir aux options encore efficaces en 4 nm, il est logique que le nouveau Snapdragon égale au moins la puissance et les performances en termes de conception.

En septembre dernier, nous avons eu connaissance de fuites concernant les spécifications du Snapdragon 898, qui indiquaient l’utilisation d’un processus de 4 nanomètres pour la puce. Cela devrait garantir de meilleures performances et une meilleure efficacité que le processus de 5 nanomètres utilisé pour le Snapdragon 888 et le Snapdragon 888+.

La grande question autour du prochain Snapdragon 898 de Qualcomm est de savoir quelles performances supplémentaires il va offrir par rapport au Snapdragon 888 — et quelle sera la vitesse des smartphones Android phares de 2022. Des benchmarks suggèrent que le chipset sera environ 15 % plus rapide que celui qui a été utilisé cette année .

Les plans de Motorola sont plus difficiles à définir. Nous avons entendu des rumeurs sur un Moto G200 , mais il devrait fonctionner avec l’ancien Snapdragon 888, et Motorola a également tendance à rafraîchir ses autres smartphones de la série G en janvier de chaque année.

C’est à peu près ce à quoi l’on s’attendait pour Xiaomi — le Xiaomi Mi 11 a été le premier combiné à faire ses débuts avec le Snapdragon 888 — mais la mention de Motorola, un fabricant plus connu pour ses appareils abordables, est un peu plus surprenante.

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station relayé par Phandroid, Xiaomi et Motorola se battent tous les deux pour que leurs appareils Snapdragon 898 soient présentés aux acheteurs avant tout le monde , et ces téléphones pourraient faire leur apparition avant la fin de l’année (même si les dates de mise en vente sont quelques semaines plus tard).