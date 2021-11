Le logo du Snapdragon 8Gx Gen 1 a fait l’objet d’une fuite

Nous sommes à quelques jours de l’événement Qualcomm, où la société devrait révéler la toute nouvelle marque pour la série de puces Snapdragon. Aujourd’hui, un utilisateur a repéré ce qui pourrait être le nom à venir pour les processeurs Snapdragon phares appelés Snapdragon 8Gx Gen 1.

@Za-Raczke a repéré les changements sur le site Web de Qualcomm, où le Snapdragon 8Gx Gen 1 était répertorié avec une étiquette « Test123 ». Le site Web n’est manifestement qu’un modèle pour le produit réel, et tout le contenu de la page semble n’être qu’un espace réservé — cela aide les designers UX et les développeurs à se faire une idée de l’aspect du produit final et public avant de le publier.

Il y a quelques semaines, nous avons entendu le nom « Snapdragon 8 Gen 1 » apparaître à quelques endroits, et il n’est pas tout à fait clair si les deux produits sont les mêmes, ou s’il y a plusieurs noms, pour plusieurs gammes. Il est important de noter que la série 8 est réservée aux chipsets phares qui finissent dans les smartphones haut de gamme, mais il est possible que nous le voyions renommé « Snapdragon 8Gx Gen 1 ».

Next gen flagship Snapdragon is most likely gonna be called "Snapdragon 8gx Gen1". pic.twitter.com/uR7bkU4V32 — Kuba ⚡ (@Za_Raczke) November 26, 2021

Actuellement, l’entreprise semble avoir supprimé le contenu de la page et le site affiche désormais une page d’erreur 404.

Qualcomm a déjà une puce appelée « 8cz », qui est un SoC phare pour les ordinateurs portables Windows on ARM. Il existe également un chipset « 8c », légèrement inférieur au « 8cz », et un « 7 c » d’entrée de gamme.

Une annonce le 30 novembre

Le système de dénomination actuel ajoute un suffixe « G » aux puces dotées d’un GPU plus puissant afin de les rendre facilement identifiables par les consommateurs et les utilisateurs avertis, comme c’est le cas des puces Snapdragon 765 et 765 G. Le « x » signifiera probablement qu’il s’agit d’un SoC haut de gamme.

L’événement de Qualcomm est prévu pour le 30 novembre, et la société dévoilera la nouvelle marque, et le prochain chipset phare que nous verrons dans les smartphones et tablettes haut de gamme en 2022.