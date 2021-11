OPPO Reno 7, Reno 7 Pro, et Reno 7 SE sont maintenant officiels en Chine

Comme prévu, OPPO a officialisé la série Reno 7 en Chine. La série succède à la gamme Reno 6 et comprend le Reno 7, le Reno 7 Pro, et le Reno 7 SE. La variante SE est une première pour la série Reno et elle est qualifiée de variante abordable par rapport aux deux autres.

Les trois smartphones sont dotés d’une bosse rectangulaire pour la caméra, avec de grands boîtiers. Alors que les Reno 7 et 7 Pro ont des bords plats, un peu comme le Reno 6, le Reno 7 SE a des coins arrondis. Cela est conforme à ce que nous avons récemment entendu.

Voici un aperçu des détails.

OPPO Reno 7

Le OPPO Reno 7 est livré avec un écran AMOLED poinçonné de 6,43 pouces avec une résolution d’écran de 2 400 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, que l’on retrouve également sur un certain nombre d’appareils tels que le Realme GT Master Edition, le Xiaomi 11 Lite 5G Ne, le iQOO Z5, etc.

Le smartphone sera proposé en trois options de RAM et stockage : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, et 12 Go + 256 Go. Il reste à voir quelles options seront proposées en France.

Il y a trois caméras à l’arrière : une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est un capteur de 32 mégapixels. Le smartphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 65 W et fonctionne sous ColorOS 12 basé sur Android 11. En outre, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, d’un support de reconnaissance faciale, d’un support 5G, d’un port USB Type-C, et plus encore.

Le prix du Reno 7 est de 2 699 CNY (environ euros) pour la variante 8 Go et 128 Go de stockage, 2 999 CNY (environ euros) pour la variante 8 Go + 256 Go, et 3 299 CNY (environ euros) pour la variante 12 Go + 256 Go.

OPPO Reno 7 Pro

Le Reno 7 Pro est l’aîné du lot et dispose d’un écran AMOLED légèrement plus grand de 6,55 pouces. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est propulsé par un SoC MediaTek Dimensity 1200 — Max et se décline en deux variantes 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 12 Go + 256 Go.

La configuration de la caméra est également différente de la variante standard. Le Reno 7 Pro est équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels. Les deux autres caméras restent les mêmes que celles du Reno 7. Il a également la même capacité de batterie que le modèle standard avec une charge rapide de 65 W et fonctionne ColorOS 12 basé sur Android 11. L’appareil est également livré avec la 5G, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, Face Unlock, le NFC, le port USB Type-C, et bien d’autres choses encore.

Le Reno 7 Pro est proposé au prix de 3 699 CNY (environ euros) pour le modèle 8 Go + 128 Go et 3 999 CNY (environ euros) pour le modèle 12 Go et 256 Go.

OPPO Reno 7 SE

Quant au Reno 7 SE, c’est le plus jeune des trois et il est doté d’un écran AMOLED full HD+ de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et est alimenté par une puce MediaTek Dimensity 900. Il dispose de deux options de mémoire vive et de stockage : 8 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go.

Il est également livré avec trois caméras à l’arrière, dont une caméra primaire de 48 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 16 mégapixels. L’appareil est également soutenu par une batterie de 4 500 mAh mais avec une charge rapide de 33 W. Il fonctionne sous Android 11 et ColorOS 12. L’appareil prend également en charge un capteur d’empreintes digitales à l’écran, la reconnaissance faciale, la 5G, le port USB Type-C, et plus encore.

Le Reno 7 SE est vendu au prix de 2 199 CNY (environ 305 euros) pour 8 Go + 128 Go et 2 399 CNY (environ 330 euros) pour 12 Go + 256 Go.

La série Reno 7 est proposée dans les coloris Morning Gold, Starry Night Black et Star Rain Wish. Il n’y a pas de mot sur la date à laquelle ces smartphones seront disponibles pour d’autres marchés.