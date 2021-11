Apple pourrait remplacer l’iPhone par la réalité virtuelle dans 10 ans

Si le lancement d’un casque de réalité augmentée semble imminent, la décision d’arrêter de fabriquer des iPhone et de les remplacer par de la réalité augmentée semble un peu exagérée. Cela dit, Kuo est réputé pour ses prédictions et il y a des chances qu’Apple envisage cette décision. Il reste à voir comment Apple envisage d’aller de l’avant.

En outre, le casque de réalité augmentée d’Apple devrait être lancé au quatrième trimestre 2022 (il était précédemment prévu pour le second trimestre 2022) et pourrait être équipé de deux processeurs. La variante haut de gamme sera dotée d’une puissance analogue à celle d’un Mac alimenté par la puce Apple M1, tandis que la seconde devrait s’intéresser à l’informatique liée aux capteurs. Deux écrans Sony 4K Micro OLED pourraient également être embarqués. Il pourrait également prendre en charge la réalité virtuelle.

En dehors de cela, le casque de RA devra également être compatible avec un certain nombre d’applications au lieu de quelques-unes pour pouvoir remplacer les iPhone. Mais, le casque de réalité augmentée fonctionnera-t-il sans iPhone ? Kuo répond par l’affirmative. Cela peut se produire si le casque ne dépend pas des produits Apple et dispose d’un écosystème autonome. Et cela pourrait se produire à l’avenir.

Ceux qui suivent le monde de la technologie savent qu’Apple s’efforce d’entrer dans le secteur de la réalité augmentée (RA). La rumeur veut qu’Apple travaille sur un casque RA depuis un certain temps déjà. Bien que nous soyons susceptibles de voir les fruits du travail d’Apple l’année prochaine, l’aventure de la réalité augmentée ne s’arrête pas là. Il est maintenant dit que Apple pourrait abandonner l’iPhone et le remplacer par la technologie AR dans les 10 prochaines années .