La mise à jour de Shazam rend l’application plus utile

Il est difficile de croire que près de quatre ans se sont écoulés depuis qu’Apple a payé un montant rapporté de 400 millions de dollars pour l’application de reconnaissance musicale Shazam. On ignore s’il s’agissait d’une manœuvre d’Apple pour concurrencer la fonction « En cours de lecture » du Pixel. Au moment de l’annonce de l’opération, Apple a déclaré qu’elle « avait de passionnants projets pour Shazam, qui était l’une des premières applications de l’App Store ».

Apple a bien ajouté Shazam au Centre de contrôle d’iOS dans iOS 14.2, ce qui n’est pas vraiment excitant. Dans iOS 14, Apple a ajouté une fonctionnalité permettant à Shazam de reconnaître la musique jouée dans une application. Encore une fois, pas sûrs que cette fonctionnalité puisse être considérée comme excitante.

Mais aujourd’hui, 9to5Mac a remarqué que Shazam a reçu une mise à jour qui, selon les notes de version, permettra à l’application d’écouter « plus longtemps ».

Apple affirme qu’en écoutant plus longtemps, Shazam trouvera davantage de chansons. La société a déclaré : « Shazam trouve désormais plus de titres en cherchant plus longtemps. Appuyez sur Shazam pour essayer ! ». Bien que Shazam soit censé être capable de faire correspondre quelques secondes d’une chanson avec son titre, l’application peut parfois être déconcertée au début, et c’est pourquoi entendre quelques secondes supplémentaires d’un morceau peut faire la différence entre être incapable d’apprendre le nom de cette chanson que vous venez d’entendre ou que Shazam trouve le nom de cette chanson que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête, et l’artiste.

Shazam devrait être capable de reconnaître un morceau en quelques secondes seulement. L’application ne devrait écouter que pendant des périodes plus longues si elle n’est pas en mesure d’entendre la chanson en cours de lecture. Cela permettra à Shazam de devenir encore plus utile.

Une offre de 5 mois gratuits

Vous n’étiez peut-être pas au courant qu’Apple propose un widget pour Shazam. Selon la taille du widget que vous choisissez, vous pouvez voir jusqu’à quatre chansons récemment découvertes par Shazam. Pour ajouter le widget, appuyez longuement sur un espace vide de l’écran de votre iPhone. Le smartphone passe alors en mode « Jiggle ». En mode « jiggle », c’est-à-dire dans le mode de réorganisation des applications, appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche et recherchez le widget Shazam. Sélectionnez la taille du widget que vous souhaitez et appuyez sur « Ajouter un widget ».

Outre cette nouveauté, sachez que Apple mène actuellement une promotion jusqu’au 31 janvier. Il suffit de se rendre sur ce site Web et d’utiliser la caméra de votre iPhone pour scanner le QR code et profiter de l’offre. Les 5 mois gratuits sont réservés aux nouveaux abonnés d’Apple Music.

L’application Shazam est également disponible pour l’Apple Watch.