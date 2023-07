Shazam est désormais utilisable sur TikTok et YouTube

Vous avez déjà vu une chanson sur un réseau social en train de naviguer ou de jouer, mais vous ne connaissez pas les paroles exactes et vous ne pouvez donc pas la rechercher ? Les derniers travaux d’Apple sur Shazam vous aideront lorsqu’il est impossible de connaître les paroles grâce à sa fonction de reconnaissance musicale qui s’activera lorsqu’un utilisateur navigue ou joue un clip à partir d’une autre application avec sa nouvelle fonction.

Shazam a été incroyablement utile pour les utilisateurs pendant une longue période, et Apple a mis en œuvre sa dernière technologie après avoir acquis la société.

La dernière mise à jour de Shazam a été mise en ligne pour tous les utilisateurs, grâce à Apple. Shazam permet désormais aux utilisateurs qui naviguent sur TikTok et YouTube d’utiliser l’application lorsqu’ils lisent des sons sur ces plateformes. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que Shazam aide à identifier les chansons et fonctionne même si l’on change d’application pour se retrouver sur la plateforme de streaming en question.

Auparavant, les utilisateurs devaient utiliser Shazam sur des sons qui ne se trouvaient pas sur leur smartphone, ou uniquement sur des sites Web spécifiques pris en charge, afin d’enregistrer un échantillon de la chanson et de lancer la recherche.

Parfois, il y a des chansons sur YouTube et TikTok qui mélangent une chanson avec un air ou un montage différent, et son titre (en particulier pour TikTok) est uniquement généré par l’utilisateur et n’affiche pas le titre de la musique originale. C’est là que Shazam serait utile.

Comment utiliser Shazam sur TikTok et YouTube ?

Selon le communiqué d’Apple pour la version 15.36, « il vous suffit pour cela d’ouvrir Shazam, de toucher le bouton bleu et de revenir sur l’app que vous utilisiez ». Cela s’applique à l’utilisation de TikTok et de YouTube, Shazam fonctionnant en arrière-plan pour obtenir les données de la chanson dont on veut connaître le titre et les utiliser pour ses besoins.

Apple note que vous devez activer iCloud pour sauvegarder vos Shazams et les synchroniser avec la Reconnaissance des morceaux du Centre de contrôle.

La reconnaissance musicale et la recherche de chansons de Shazam permettent également aux utilisateurs d’obtenir des résultats qui mènent directement à Apple Music, ce qui est extrêmement utile pour ceux qui veulent l’écouter immédiatement.

Shazam et ses merveilles en matière de reconnaissance musicale

En 2018, Apple a finalisé l’acquisition de l’application de reconnaissance musicale Shazam, et depuis, l’entreprise s’est efforcée de l’intégrer à sa technologie. Cette application de 400 millions de dollars est devenue un élément clé des opérations d’Apple, l’ayant à disposition lorsque les utilisateurs ont une chanson coincée dans leur tête, où ils peuvent soit la fredonner, soit l’écouter lorsqu’elle est en cours de lecture.

Bien qu’Apple soit connu pour son exclusivité sur la plupart des choses, elle a permis à Shazam d’arriver sur Android et d’être intégré dans d’autres applications si les développeurs voulaient profiter de celle-ci. C’est ce qu’on appelle le ShazamKit, qui permet d’accéder à sa structure et à ses fonctionnalités, et qui a été publié lors de la conférence WWDC 2021, permettant ainsi à d’autres développeurs d’intégrer ses fonctions de reconnaissance.