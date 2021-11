MIUI de Xiaomi compte désormais plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde

La surcouche Android MIUI de Xiaomi, qui a été créée il y a environ 11 ans, a franchi une nouvelle étape. Elle a atteint plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Il s’agit d’une nouvelle réussite pour la stratégie « Mobile phone x AIoT » de l’entreprise et même pour les fans de MIUI.

Une publication Weibo de la société a révélé que MIUI compte environ 18,65 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels en Chine et environ 100 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde.

En dehors de cela, Xiaomi a révélé quelques statistiques pour les 11 dernières années. Il est révélé qu’en 2010, MIUI ne comptait que 100 utilisateurs. 5 ans plus tard, elle a atteint de nouveaux sommets et est devenue une famille de 100 millions d’utilisateurs. 2018 et 2019 ont conduit à une base d’utilisateurs respectivement de 200 millions et 300 millions. 100 millions d’utilisateurs supplémentaires ont été ajoutés à la famille MIUI et c’était un total de 400 millions d’utilisateurs au début de 2021. Et aujourd’hui, la base d’utilisateurs atteint désormais 500 millions, ajoutant 100 millions de nouveaux utilisateurs en un peu moins de 12 mois.

Le voyage de 11 ans se voit également dans la façon dont la surcouche de Xiaomi a changé au fil des ans. De truffé de bugs qu’elle était, elle peut maintenant être considérée sans risque comme propre et ayant beaucoup de fonctionnalités à offrir. D’après mon expérience, MIUI prend un certain temps pour s’y habituer, mais finit par s’avérer très utile.

Actuellement, nous avons la MIUI 12.5 Enhanced Edition, qui est livrée avec un certain nombre d’améliorations telles que Focused Algorithms pour allouer les ressources du système pour effectuer des tâches en douceur, Atomized Memory pour une meilleure gestion de la mémoire, Liquid Storage, et davantage de fonctionnalités.

Maintenant, on attend MIUI 13

Xiaomi prévoit maintenant d’apporter la nouvelle surcouche MIUI 13 à ses utilisateurs. La nouvelle itération de MIUI basée sur Android 12 devrait arriver d’ici la fin de l’année. Elle pourrait venir avec plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que les widgets flottants, la gestion de la mémoire virtuelle, des notifications améliorées, une meilleure confidentialité, et bien plus encore.

Récemment, il a été rapporté que Xiaomi mettra à jour environ 9 appareils avec MIUI 13 initialement. La liste comprend le Mi MIX 4, le Mi 11 m, le Mi 11 Pro, le Mi 11 Ultra, le Mi 11 Lite, le Mi 10 S, le Redmi K40, le Redmi K40 Pro, et le Redmi K40 Pro+. D’autres appareils seront inclus dans la liste à terme.