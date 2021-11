WhatsApp teste l’extension de la durée de suppression des messages à 7 jours

by

WhatsApp serait en train d’obtenir une série de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront encore plus la vie des utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités sont actuellement testées en version bêta et il est fort probable qu’elles soient bientôt officielles. Voici un aperçu des détails de trois nouvelles fonctionnalités de WhatsApp.

WABetaInfo, une source fiable de fuites et de rumeurs sur WhatsApp, a suggéré que la possibilité de supprimer les messages pour tout le monde après plusieurs jours est actuellement en cours de test. Elle fait partie de la version bêta 2.2147.4 de WhatsApp pour Mac ou PC Windows. Une fonctionnalité analogue a précédemment été repérée sur la version bêta 2.21.23.1 de WhatsApp pour Android.

Une fois la fonctionnalité introduite, les utilisateurs seront en mesure de supprimer les messages envoyés même après 7 jours. Le délai précis sera de 7 jours et 8 minutes. C’est beaucoup plus que le délai actuel de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. Cette fonctionnalité sera une extension de la fonctionnalité « Supprimer pour tous » qui a été introduite en 2017. À l’époque, la limite était fixée à 7 minutes.

Il est également suggéré que WhatsApp visait précédemment à supprimer les restrictions sur la suppression des messages, mais cherche maintenant à augmenter la durée limite. Étant donné qu’elle est encore en phase de test, il y a des chances que la plateforme de messagerie appartenant à Meta puisse changer le plan avant le déploiement officiel.

Elle prévoit également d’introduire des vitesses de lecture pour les messages audio. Comme le rapporte WABetaInfo, les utilisateurs pourront modifier la vitesse de lecture des messages audio jusqu’à 1,5 ou 2 fois pendant la lecture. C’est analogue à la façon dont la vitesse des notes vocales peut être modifiée. Une chose à noter est que les messages audio sont essentiellement des notes vocales transférées ou tout autre fichier audio.

En plus de cela, WhatsApp prévoit également d’ajouter des réactions aux messages. Cela permettra aux utilisateurs de réagir aux messages avec des emojis, un peu comme cela se fait sur les publications Facebook ou les DM sur Instagram. Cette fonctionnalité a fait le tour depuis un certain temps maintenant, et une version à moitié conçue de la fonctionnalité de réactions aux messages a été accidentellement déployée.

Il n’y a actuellement aucun mot sur le moment où ces fonctionnalités seront officiellement déployées pour le grand public.