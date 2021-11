by

Android 11 n’est pas la version la plus utilisée selon les chiffres de distribution d’Android de Google

Après avoir gardé le silence pendant quelques années, Google est de retour avec ses derniers chiffres de distribution d’Android. Ils révèlent des détails sur l’adoption des différentes versions du système d’exploitation Android sur le marché. Et comme on pouvait s’y attendre, le problème de la fragmentation d’Android est loin d’être réglé. Les derniers chiffres de distribution d’Android de Google, disponibles sur Android Studio, suggèrent que la version d’Android la plus largement adoptée est celle qui a 2 ans. Voici tous les détails.

Il est révélé qu’Android 10 (Q) a acquis une part de marché de 26,5 %, devenant ainsi la version d’Android la plus utilisée sur les smartphones à l’heure actuelle. Android 11 (R), qui a maintenant 14 mois, détient une part de marché de 24,2 % et est considéré comme la 2e version d’Android la plus adoptée.

Une chose à noter est qu’Android 12, sorti il y a près d’un mois, n’est pas encore apparu dans le tableau de distribution. J’ai examiné les données d’Android Studio et il est inférieur à 1 %. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis que Google a cessé de publier les données sur l’adoption d’Android, elle les révèle désormais sur Android Studio. Vous pouvez télécharger l’application, créer un nouveau projet et consulter les résultats en sélectionnant les options « SDK minimum ». Ces options incluent les différentes versions d’Android disponibles.

La troisième version d’Android la plus populaire est 9,0 Pie, avec une part de 18,2 %. Elle est suivie par Android 8.0 Oreo avec une part de 13,7 % (à la fois Oreo 8.0 et Oreo 8.1), Android 7 Nougat avec 6,3 %, et Android 6 Marshmallow avec 5,1 %. Android 5 Lollipop se tenait avec une part de 3,9 %, Android 4 Kitkat avec 1,6 %, et Android 4 Jelly Bean avec 0,6 %.

Pour rappel, la dernière fois que Google a publié les chiffres de distribution d’Android, c’était en avril 2020. À l’époque, Android Pie avait la plus grande part du camembert de Google. Dans la foulée, Android 10 a été assez rapide pour remplacer Android 9 en juillet 2020 et a atteint le cap d’être installé sur 100 millions d’appareils en quelques mois seulement après cette sortie. C’est 28 % plus rapide que son prédécesseur.

Android 12 absent…

Si vous cherchez la raison pour laquelle la publication officielle des chiffres de distribution d’Android a été arrêtée, c’est pour éloigner Android de la mauvaise lumière et l’empêcher d’apparaître fragmenté.

Puisqu’il existe un moyen de connaître ces chiffres, je suis impatient de vous tenir au courant de la façon dont Android 12 est reçu (ou non). Êtes-vous passé à Android 12 ou êtes-vous toujours sur une ancienne version ?