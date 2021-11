Le Xbox Cloud Gaming commence à être déployé sur les consoles Xbox

by

Microsoft commence à déployer la possibilité de jouer à des jeux sur le Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox One ou Xbox Series X|S, a annoncé Microsoft mercredi dernier. La fonctionnalité nécessite un abonnement Game Pass Ultimate et sera disponible dans 25 régions « avec le Brésil à venir », selon Microsoft. Mais, vous pourriez ne pas avoir accès à la fonctionnalité tout de suite, car Microsoft indique qu’elle sera déployée d’abord « avec notre version de novembre à un sous-ensemble de joueurs Xbox » et à tout le monde dans les marchés pris en charge « au cours des prochaines semaines ».

Xbox Cloud Gaming (anciennement Project xCloud) est arrivé sur iOS et PC dans une bêta sur invitation seulement en avril avant une expansion plus large à tous les abonnés Game Pass Ultimate en juin. L’intégration de Xbox Cloud Gaming sur les consoles a d’abord été proposée aux membres Xbox Insider en septembre.

Le cloud gaming sur les consoles Xbox pourrait avoir un certain nombre d’applications utiles. Vous pouvez l’utiliser pour essayer ou faire une démo des jeux disponibles sur Game Pass sans avoir à les télécharger entièrement. Si un ami vous envoie une invitation multi-joueur pour un jeu que vous n’avez pas installé, Xbox Cloud Gaming vous permettra de diffuser le jeu en streaming afin que vous puissiez vous lancer directement.

Bien sûr, l’expérience peut être limitée par le support 1080p à 60 fps de Xbox Cloud Gaming, mais cela réduit le fossé entre ceux qui sont sur Xbox One et ceux qui sont sur Xbox Series X|S — et cimente davantage la valeur d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Si vous avez une Xbox One, Xbox Cloud Gaming vous permettra de jouer à certains jeux exclusifs à la prochaine génération, comme Recompile, The Medium et The Riftbreaker, sur votre console dernière génération. Microsoft Flight Simulator n’est pas encore disponible, mais Microsoft affirme qu’il sera ajouté à sa bibliothèque de jeux sur le cloud au début de l’année 2022.

Des offres Black Friday

La nouvelle du Xbox Cloud Gaming sur les consoles arrive au cours d’une semaine chargée pour Microsoft. Lundi dernier, la société a lancé à la surprise générale le jeu multi-joueur Halo Infinite, a ajouté 76 nouveaux jeux à sa bibliothèque de rétrocompatibilité et a apporté la fonction FPS Boost à certains titres Cloud Gaming et à d’autres titres des séries X et S de la Xbox.

Si vous n’avez pas de Xbox Game Pass Ultimate, ne vous inquiétez pas, car c’est bientôt le moment idéal pour vous procurer un abonnement à prix réduit. Le Black Friday 2021 verra probablement les revendeurs proposer des offres Xbox Game Pass qui pourraient vous permettre de souscrire un abonnement à moindre coût.