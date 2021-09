Les OPPO Reno 6 et Reno 6 Pro 5G sont maintenant disponibles

OPPO a officiellement dévoilé la série Reno 6 en mai et a ajouté des modèles 4G supplémentaires en juillet. OPPO a finalement apporté la série entière en Europe, et ils sont maintenant disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui. En effet, OPPO a lancé la série Reno 6 avec trois smartphones – le Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G, et Reno 6 4G.

Les trois smartphones offrent des caractéristiques techniques impressionnantes et un design épuré.

Le OPPO Reno 6 5G est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 900 et 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), et 128 ou 256 Go de stockage interne. Il dispose d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz de 6,43 pouces et d’une caméra principale de 64 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels à l’arrière. La caméra frontale en façade est de 32 mégapixels.

La batterie des deux appareils offre une capacité de 4 500mAh, et les deux appareils prennent en charge la charge filaire rapide SuperVOOC 2.0 65W.

Le OPPO Reno 6 5G coûte 499 € pour le modèle à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et un bundle de lancement est également disponible. Ce pack comprend les écouteurs sans fil OPPO Enco Free 2 et des étuis de protection Radiant Lighting. Le smartphone est disponible dans les coloris Arctic Blue et Stellar Black.

OPPO Reno 6 Pro 5G

Le OPPO Reno 6 Pro 5G est alimenté par un chipset Snapdragon 870, et il est disponible avec une configuration de mémoire vive et de stockage de 8 Go et 128 Go, bien qu’un modèle plus élevé de 12 Go et 256 Go existe également. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom 2x et d’un capteur ultra-large de 16 mégapixels. Le premier modèle est vendu au prix de 800 €, et OPPO fournira également un casque sans fil OPPO Enco X, un OPPO Band Style et un étui de protection Liquid Silicone. L’appareil est disponible dans les coloris Arctic Blue et Lunar Grey.

Les OPPO Reno 6 5G et Reno 6 Pro 5G sont disponibles chez plusieurs revendeurs, notamment Amazon, Auchan, Boulanger, MediaMarkt, et un certain nombre d’opérateurs comme Orange et plus encore.