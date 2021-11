Cet organisateur de clés Yubico est l’accessoire ultime pour les utilisateurs de Yubikey

Les clés de sécurité de Yubico sont durables, mais peuvent-elles vraiment résister au pouvoir destructeur de votre trousseau de clés ?

Si vous avez peur de casser votre Yubikey et de vous bloquer l’accès à tous vos comptes, alors vous devriez envisager de vous procurer le Yubico x Keyport Pivot 2.0, un nouvel organisateur de clés conçu pour ranger votre poche et défendre vos précieuses clés de sécurité.

Il va sans dire que je suis un grand fan de Keyport. Cette société développe des organiseurs de clés ultra-minces que vous pouvez personnaliser avec des accessoires modulaires, comme des décapsuleurs et des lampes de poche. Il est très intéressant de voir Yubico et Keyport collaborer sur un nouveau produit.

Le nouveau Yubico x Keyport Pivot 2.0 peut contenir jusqu’à 8 objets (y compris des clés de maison, des clés de sécurité Yubico [un petit dongle qui peut servir de couche de sécurité supplémentaire pour vos connexions] et des accessoires modulaires) et a une épaisseur d’un peu plus d’un centimètre. Il est doté d’un petit anneau pour attacher les porte-clés de véhicules et d’autres objets, et il fonctionne avec toutes les clés de sécurité Yubikey 5 et Yubikey Bio.

Un organiseur très utile !

Bien entendu, le Pivot 2.0 de Yubico x Keyport est fondamentalement identique à l’organiseur Pivot 2.0 de Keyport. La seule chose qui lui manque est le service d’objets trouvés KeyportID de Keyport, qui est inclus dans le Pivot 2.0 standard.

Vous pouvez commander le Yubico x Keyport Pivot 2.0 dès maintenant sur la boutique en ligne de Yubico. Il ne coûte que 25 euros, ce qui vous semblera une bonne affaire lorsque vous aurez enfin l’impression de vivre sans un gros porte-clés encombrant.