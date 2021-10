Yubico Security Key C NFC, une clé de sécurité USB-C bon marché pour les smartphones et ordinateurs

Yubico élargit sa gamme de clés de sécurité avec un tout nouveau modèle pour les particuliers. La dernière clé de sécurité de Yubico est la Security Key C NFC, une alternative moins chère à l’actuelle YubiKey 5C NFC de la société.

Le nouveau produit permet aux utilisateurs de sécuriser facilement leur smartphone Android, leur iPhone ou leur ordinateur fonctionnant sous Windows 10 à l’aide d’une clé physique qui rend l’infiltration d’un compte beaucoup plus difficile pour les hackers.

La nouvelle clé de sécurité Yubico Security Key C NFC dispose à la fois d’un port USB-C et du NFC, ce qui la rend compatible avec la majorité des smartphones et des ordinateurs du marché. Ce nouveau modèle, dont le prix est de 30 euros, prend en charge les normes FIDO U2F et FIDO 2.

La clé de sécurité peut être utilisée avec une variété de services en ligne et de logiciels populaires, notamment YouTube, Dropbox, Brave, le navigateur Edge, Facebook, Twitter, Coinbase, les comptes Google, les comptes Microsoft, etc.

Les consommateurs intéressés peuvent explorer les plateformes qui prennent en charge la ligne de clés de sécurité de Yubico sur son site Web.

Le grand avantage est le support NFC

Comme les autres clés de sécurité de Yubico et de ses concurrents, la clé Security Key C NFC présente un design analogue à celui d’une mince clé USB, y compris un trou pour l’attacher à un porte-clés. L’appareil est également doté d’un châssis renforcé en fibre de verre pour plus de durabilité. Le grand avantage est le support NFC en plus de l’USB-C, permettant aux utilisateurs d’authentifier les connexions en apposant la clé de sécurité à l’arrière de l’appareil.

La clé de sécurité Yubico C NFC est vendue au prix de 29 euros pour une seule unité, tandis que des packs multiples sont également disponibles jusqu’à un plateau de 50 clés. La clé de sécurité devrait répondre aux besoins du consommateur lambda, mais les professionnels et autres personnes qui ont besoin d’une prise en charge de protocoles supplémentaires peuvent se tourner vers la YubiKey 5 Series à 55 euros, qui prend en charge des éléments tels que la carte à puce, OpenPGP 3, etc.