La clé USB à empreinte digitale YubiKey Bio enfin rendue publique

La sécurisation de vos comptes en ligne contre les attaques de phishing est sur le point de devenir encore plus facile. Cette semaine, les gens de Yubico ont présenté la YubiKey Bio pour la première fois au grand public.

Il s’agit du système de clé de sécurité à lecture d’empreintes digitales sur port USB qui a été présenté en avant-première au monde entier lors de la conférence Ignite 2019 de Microsoft. Ce système de clé est désormais disponible en deux itérations, l’une avec USB-A, l’autre avec USB-C, toutes deux équipées de capteurs d’empreintes digitales.

La série YubiKey Bio fonctionne avec la prise en charge du protocole FIDO, WebAuthn et U2F. Ce nouveau système fonctionne avec une authentification par empreinte digitale à la place du code PIN des précédents systèmes. Dans le même temps, si l’empreinte digitale d’un utilisateur ne s’enregistre pas (en raison d’un doigt sale ou de toute autre bizarrerie), la YubiKey Bio peut également se connecter à l’aide du code PIN susmentionné.

Les utilisateurs des précédentes clés YubiKey trouveront la taille et la forme de la YubiKey Bio familière. Ce nouveau matériel présente la même résistance à l’eau que les précédentes clés, ainsi qu’une « durabilité » pour une utilisation de longue durée.

Une application Yubico Authenticator for Desktop est disponible pour macOS, Windows et Linux. Cette application permet l’enregistrement et la suppression des empreintes digitales ainsi que la gestion ultérieure. Selon Yubico, les modèles d’empreintes digitales dérivés des doigts qui touchent la clé sont stockés et appariés sur « un élément sécurisé séparé qui aide à se protéger contre les attaques physiques ». Yubico assure aux utilisateurs que « les empreintes digitales ne quittent jamais la YubiKey Bio Series ».

Sécurisez vos comptes

Tout comme les autres dispositifs Yubico YubiKey, la YubiKey Bio ne nécessite pas de piles, de pilotes ou de logiciels supplémentaires. Au lieu de cela, le dispositif est conçu pour s’intégrer aux fonctions natives d’enregistrement et de gestion des données biométriques prises en charge par les plateformes et les systèmes d’exploitation les plus récents.

Les services qui fonctionnent immédiatement avec YubiKey Bio Series comprennent Microsoft Azure Active Directory et Microsoft 365, Citrix Workspace, Okta, Duo, GitHub, IBM Security Verify et Ping Identity. La série YubiKey Bio fonctionne avec toutes les applications et services de bureau qui prennent en charge FIDO2, WebAuthn, U2F.

La YubiKey Bio FIDO Edition en USB-A et USB-C est disponible à la vente dès maintenant. Le prix de sortie pour la version USB-A de la YubiKey Bio FIDO Edition est de 80 euros, et la version USB-C est de 85 euros. Yubico propose également une grande variété de clés pour toutes sortes de situations différentes, sur le site de Yubico.