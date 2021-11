La série Honor 60 pourrait être dévoilée le 22 novembre, voici le teasing

Le PDG de Honor, Jiang Hairong, a posté quelques images de teasing sur Weibo, suggérant qu’un nouvel appareil arrive très bientôt. Honor a déjà annoncé qu’un événement aura lieu le 22 novembre, et il est facile de spéculer que la prochaine génération de smartphones Honor 60 arrive, et elle sera annoncée lors de l’événement.

Le PDG n’a pas explicitement mentionné la série Honor 60 par son nom, mais il a partagé trois photos qui suggèrent que les prochains appareils disposeront d’un mode de ciel nocturne amélioré. Les résultats semblent prometteurs, et il ne serait pas trop surprenant de voir cela comme une caractéristique mise en évidence lors de l’événement.

De nombreux constructeurs ont commencé à inclure une forme d’outils d’astrophotographie avec leurs appareils phares haut de gamme, et beaucoup ont commencé à améliorer la photographie en basse lumière et de nuit avec de nouvelles fonctionnalités et des capteurs améliorés qui peuvent capturer plus de lumière.

En ce qui concerne les spécifications, la série Honor 60 devrait se composer de trois appareils, le Honor 60 standard, le Honor 60 SE abordable et le Honor 60 Pro phare. Le modèle standard et le modèle Pro sont censés se vanter d’une charge rapide filaire jusqu’à 66 W, tandis que le Honor 60 SE aurait une recharge rapide par fil de 40 W.

Les fuites précédentes ont suggéré que le Honor 60 Pro disposera de cinq caméras à l’arrière, en plus d’une batterie de 4 500 mAh et sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 870.

La série Honor 50 vient juste d’arriver en France…

Il convient de garder à l’esprit que la série Honor 50 n’a été disponible que le mois dernier en octobre, et que la nouvelle série Honor 60 pourrait être limitée au marché chinois pour le moment. La série Honor 50 est également compatible avec Google Play Services, et la série Honor 60 devrait l’être également, bien qu’aucune information n’ait filtré ou n’ait été confirmée officiellement.

Êtes-vous impatient de découvrir la nouvelle série Honor 60 ?