Microsoft promet d’améliorer les performances de Windows 11 en 2022

De bonnes nouvelles attendent les utilisateurs de Windows 11, surtout si la mise à jour vous a laissé avec un système lent. Microsoft promet que des correctifs et des mises à jour sont en route l’année prochaine pour améliorer les performances du système d’exploitation, qui a reçu de nombreuses plaintes de la part des fans de Windows.

« La performance sera un domaine d’intérêt pour nous en 2022 », a écrit l’équipe de développeurs Windows de Microsoft dans un message Reddit Ask Me Anything (AMA), tel que rapporté par TechRadar, notant que l’amélioration de la réactivité de Windows 11 est une priorité pour la société. « Une grande partie de cette attention sera accordée à la perforation du démarrage/lancement ; en termes de rendu des éléments de l’interface utilisateur sur l’écran (après le chargement du framework), nous avons testé l’évolutivité de faire des choses comme mettre 10 000 boutons sur l’écran, etc ».

Dans le même fil de discussion Reddit, un utilisateur s’est plaint des performances de démarrage, du pépin largement médiatisé de l’explorateur de fichiers et d’autres éléments de menu et de la barre de langue qui sont lents par rapport à Windows 10. Cependant, certaines de ces plaintes sont déjà prises en compte par Microsoft. Bien qu’une version publique ne soit pas encore disponible, Microsoft teste déjà certains des correctifs dans sa dernière version preview Windows Insider pour le système d’exploitation.

L’équipe de Microsoft a conseillé aux utilisateurs qui ont rencontré des problématiques de fournir à l’entreprise des commentaires pour améliorer Windows 11. « Une façon dont vous pourriez nous aider est de lancer Feedback Hub et d’entrer un problème lié aux performances », a écrit l’équipe de développeurs.

Bien que les problèmes des performances puissent être un problème embarrassant pour le dernier système d’exploitation de Microsoft, d’autres problèmes affectent également Windows 11. Les fuites de mémoire, les problèmes de compatibilité, le manque d’options de personnalisation et l’aspect déroutant des anciens éléments de l’interface utilisateur mélangés à la toute dernière expérience de Windows 11 font partie des principales plaintes que nous avons entendues au sujet du système d’exploitation. Microsoft a également fait les gros titres avant le déploiement de Windows 11 en décidant de limiter l’éligibilité à la mise à niveau aux matériels les plus récents. Si vous hésitez à passer à Windows 11, à condition que votre machine soit compatible avec le dernier système d’exploitation, vous devrez peser le pour et le contre, surtout si l’on tient compte des bugs qui affectent encore les performances.

Une réelle transparence

Microsoft n’est pas la seule entreprise à faire face à des critiques liées aux performances avec la dernière version de son système d’exploitation. Ceux qui ont effectué la mise à niveau vers le dernier macOS Monterey d’Apple ont également signalé des performances médiocres liées à un bug qui provoque des fuites de mémoire.

Bien qu’il soit bon d’entendre que la performance sera une priorité l’année prochaine, et il est également louable que Microsoft soit franche sur ce qui se passe ici, je — et sans doute d’autres — me demande exactement comment la version de sortie d’un OS a été livrée avec ce genre de problèmes d’interface utilisateur de base affectant certains utilisateurs ou configurations matérielles (en particulier les machines bas de gamme, comme vous pouvez vous y attendre).