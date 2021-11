Apple voudrait lancer en 2025 une voiture entièrement autonome équipée d’une puce personnalisée

Elle ne tient peut-être pas dans votre poche, mais vous pouvez considérer l’Apple Car comme un produit mobile. Et aujourd’hui, Bloomberg rapporte que Apple a décidé de produire une voiture qui sera capable de conduire sans aucune aide de l’homme. Apple aurait hésité entre produire une voiture aux capacités d’autoconduite limitées, analogues aux modèles actuellement disponibles, et une voiture ne nécessitant aucune intervention humaine.

Des sources familières avec la situation ont déclaré à Bloomberg que sous la direction du responsable d’équipe et vice-président de la technologie, Kevin Lynch, Apple s’efforce de retirer l’humain de l’équation dès le départ avec son premier véhicule. Et nous pourrions voir l’Apple Car sortir dès 2025. Mais le rapport d’aujourd’hui indique que cette date peut changer et qu’Apple pourrait également décider d’offrir une autonomie limitée (direction et accélération) avec son premier modèle si nécessaire.

De nombreuses personnes au sein de l’équipe ne sont pas optimistes quant à la possibilité que le produit soit disponible pour les consommateurs dès 2025. Le calendrier est agressif et Apple doit encore trouver des partenaires pour l’aider à construire le véhicule. Pourtant, les investisseurs ont apprécié ce qu’ils ont entendu et les actions d’Apple ont atteint un sommet historique hier.

Apple a baptisé son travail sur une voiture à conduite autonome connue sous le nom de « Project Titan », car elle est en concurrence avec Tesla et d’autres entreprises qui s’efforcent de mener à bien ce qui est manifestement une tâche complexe. Néanmoins, la société a réduit son calendrier de 5 à 7 ans, comme le prévoyaient ses ingénieurs, à 4 ans, comme l’indique le rapport d’aujourd’hui. La Apple Car devrait se passer de volant et un grand écran tactile de type iPad serait placé au milieu du véhicule pour que les passagers puissent l’utiliser.

En cas d’urgence, Apple a envisagé d’inclure un mode de prise en charge d’urgence. La société a également terminé une grande partie du travail requis pour développer la puce nécessaire pour, euh, conduire la voiture. La même équipe au sein d’Apple qui a conçu les puces utilisées sur l’iPhone, l’iPad et le Mac a effectué le travail pour les processeurs de la voiture à la place de l’équipe du projet Titan. Ce composant est le plus avancé jamais conçu par Apple et consiste principalement en des processus neuronaux nécessaires à l’autopilotage du véhicule.

Apple cherche également à inclure des protections plus solides pour ses voitures à conduite autonome que celles disponibles chez Tesla et Waymo. Cela inclut des couches de systèmes de secours, au cas où quelque chose dans la voiture tomberait en panne alors qu’elle roule. Le géant de la technologie cherche à embaucher des ingénieurs pour développer des fonctions de test et de sécurité liées au projet Titan.

Apple a également parlé d’utiliser le système de charge combiné (CCS) pour alimenter le véhicule, ce qui lui permettrait d’être utilisé avec un « réseau mondial de chargeurs ». Il s’agirait d’un grand changement par rapport à l’utilisation actuelle par la société de sa plateforme de charge Lightning propriétaire utilisée pour l’iPhone et l’iPad.

Si Apple cherche à vendre les voitures pour les particuliers, elle devra développer un réseau mondial de concessionnaires, de centres de réparation, etc. Apple pourrait également compter sur une plus grande disponibilité de signaux 5G plus rapides afin de s’assurer qu’il n’y a pas de décalage avec les systèmes de cartographie et de navigation qui seront utilisés pour le véhicule.