Google Messages teste une fonctionnalité qui permettra de vérifier le contenu d’un message non lu

Google veut créer une fonctionnalité qui vous permettra de jeter un coup d’œil à votre message sans l’ouvrir. Les badges de notification sont depuis longtemps une caractéristique des écrans d’accueil d’Android. Cela vous permet de voir facilement quelles applications ont de nouvelles informations à vous transmettre.

La plupart des systèmes d’exploitation des appareils ont leur propre version de cette fonctionnalité. Parfois, la fonctionnalité inclut un compteur des messages non lus, comme dans iOS.

Un nouveau test trouvé dans le cadre de Google Messages montre que le géant américain cherche à ajouter le même point non lu à l’intérieur de l’application pour mettre en évidence les discussions qui nécessitent votre attention. Nick Cipriani a déclaré à Android Police qu’il avait rencontré ces nouveaux points dans deux versions différentes de Google Messages. Le premier semblait beaucoup plus audacieux, surtout en mode sombre, car il a une couleur bleu plus saturé.

Dans la version bêta la plus récente de Google Messages, le point a été ajusté avec une nuance de bleu différente, mais il est toujours au même endroit, ce qui peut être vu sur le côté droit avec la date et l’horodatage de chaque message non lu dans la boîte de réception.

Il semble qu’il s’agisse d’un changement côté serveur qui s’applique à un nombre limité d’utilisateurs, car certains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire apparaître la fonctionnalité sur aucun de leurs appareils. Si vous souhaitez la tester vous-même, vous pouvez télécharger la dernière version bêta sur APK Mirror.

Pas une nouveauté

Jusqu’à présent, le géant de la recherche a montré aux utilisateurs tous leurs messages non lus avec du texte en gras. C’est également ce qui se passe lorsque vous avez des e-mails non ouverts dans votre compte Gmail.

Les badges ou les points sont courants dans de nombreuses autres applications de messagerie, notamment WhatsApp et Apple Mail, et des tonnes de clients de messagerie différents, ce n’est donc pas une fonctionnalité originale que Google essaie.

Le fait que les utilisateurs voient ou non cette fonctionnalité se déployer plus largement dépendra de Google, puisque l’entreprise teste différents types de fonctionnalités avec différents taux de réussite.