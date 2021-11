La Huawei MateBook E 2022 s’attaque à la Microsoft Surface avec un écran OLED et Windows 11

Depuis l’interdiction américaine, Huawei a reporté son attention sur d’autres marchés de l’électronique grand public comme les wearables et les ordinateurs portables. Le grand événement de la société en Chine hier a vu le lancement de nouvelles smartwatches ainsi qu’un tout nouvel ordinateur portable convertible, le Huawei MateBook E. Si vous vous souvenez, ce n’est pas le premier ordinateur portable hybride de la marque.

L’un des premiers ordinateurs portables de Huawei en 2016, simplement nommé le Huawei MateBook était un ordinateur portable 2-en-1. Et la portabilité reste l’un des plus gros arguments de vente du nouveau MateBook E. Clairement, Huawei cherche à s’emparer du marché dominé par des appareils comme l’iPad Pro d’Apple et la série Surface Pro de Microsoft.

La dernière tablette Windows 2-en-1 de Huawei, la MateBook E 2022, est dotée d’un écran OLED de 12,6 pouces, d’un clavier détachable et d’un processeur Intel Core i7-1160G7 Tiger Lake, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage à état solide PCIe NVMe. La Huawei MateBook E 2022 est maintenant disponible en Chine à partir de 830 euros. Huawei vend une gamme de tablettes Windows haut de gamme sous le nom de MateBook E depuis quelques années, mais le nouveau modèle est une mise à niveau assez importante.

Non seulement elle dispose d’un écran OLED de 12,6 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %, un format 16:10 et avec une luminosité maximale de 600 nits (ou une luminosité standard de 400 nits), mais avec un choix de processeurs Intel Core i5-1130G7 ou Core i7-1160G7, elle devrait offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique.

Ce sont les mêmes puces que Lenovo utilise pour son ordinateur portable ThinkPad X1 Nano inférieur à 1 kg, qui, selon moi, fait un bon travail en offrant de solides performances et une longue autonomie, même sans une grosse batterie sous le capot.

54 % de charge en 30 minutes

Pour sa part, la nouvelle Huawei MateBook E 2022 dispose d’une batterie de 42 Wh (un peu plus petite que la batterie de 48 Wh de l’ordinateur portable de Lenovo), d’un châssis qui mesure 286,5 x 184,7 x 8 mm, et de minces rebords autour de l’écran pour un ratio écran/châssis de 90 %. En outre, elle ne pèse que 709 grammes, ce qui le rend beaucoup plus léger et portable que les ordinateurs portables traditionnels.

En ce qui concerne la charge, il est livré avec un adaptateur de charge USB-C de 65 W, qui permet de recharger la batterie à environ 54 % en 30 minutes. Une charge complète prend environ 90 minutes. La MateBook E devrait offrir une autonomie qui se situe entre 5 et 8 heures, selon l’utilisation.

La tablette prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, dispose d’un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, et arbore un port Thunderbolt 4 et une prise combo casque/microphone de 3,5 mm. La tablette est dotée d’une caméra de 13 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Enfin, la nouvelle MateBook E est équipée de quatre microphones et de quatre haut-parleurs.

Prise en charge du stylet

Huawei propose plusieurs options de clavier pour la MateBook E, notamment un « clavier magnétique intelligent » et un « clavier coulissant ». Les deux se fixent à un ensemble de broches POGO sur le fond de la tablette. La MateBook E prend également en charge la saisie par stylet grâce à un accessoire Huawei M-Pencil de seconde génération qui se veut sensible à la pression. Comme pour ses MatePad, l’ordinateur portable prend en charge l’utilisation magnétique du stylet et peut également le charger sans fil !

On ne sait pas si ou quand la Huawei MateBook E 2022 sera disponible en dehors de la Chine, mais voici les options de prix/configuration disponibles dans ce pays :