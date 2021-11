Le prochain processeur de Qualcomm pour PC s’attaquera aux puces Apple M en 2023

Ceux qui pensent que les puces de Qualcomm devraient se limiter aux appareils mobiles se trompent, selon le CTO. Nous sommes en mesure de faire évoluer les nouveaux processeurs, mais aussi les solutions graphiques maison, de manière à ce qu’ils soient suffisamment performants pour les jeux sur ordinateur. En fin de compte, l’objectif est d’offrir à nouveau les meilleures performances de leur catégorie. Les GPU Adreno sont tout à fait modulables jusqu’à 15 TFLOPs et plus.

Selon Thompson, Nuvia offre toutes les conditions pour se placer en tête en matière de performance et d’efficacité du processeur pour les appareils basés sur Windows . Grâce à cette acquisition, Qualcomm pourrait notamment s’assurer à long terme la position de leader sur le marché en matière de performance continue et d’autonomie de la batterie. Les premiers appareils basés sur les nouvelles puces de Qualcomm devraient être commercialisés à partir de 2023, ajoute le communiqué.

Cela signifie également qu’Apple, par exemple, mise entièrement sur les SoC ARM et que même Intel a commencé à reprendre divers concepts du monde ARM afin de rendre ses puces plus efficaces et moins gourmandes en énergie à long terme. Apparemment, Intel doit se préparer à une concurrence massive de Qualcomm , du moins si les annonces tonitruantes du principal fournisseur de SoC pour smartphones se confirment.

Comme l’a fait savoir Jim Thompson, Chief Technology Officer (CTO) de Qualcomm, lors de la journée des investisseurs du groupe américain qui se déroule actuellement, Qualcomm a l’intention de se lancer avec de grandes ambitions sur le marché des ordinateurs de bureau et des PC mobiles au cours des prochaines années . Cela est rendu possible par la tendance actuelle qui voit le marché des PC se développer pratiquement en direction de Qualcomm.

Qualcomm veut prendre la place de Intel et de AMD avec ses prochains processeurs pour les ordinateurs de bureau et portables. Il ne s’agit de rien d’autre que d’établir le « benchmark de performance » pour les PC sous Windows, a annoncé le groupe de puces américain. Les premiers appareils devraient arriver à partir de 2023.