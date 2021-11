Instagram lance une nouvelle façon de soutenir les Live des créateurs

Aujourd’hui, Instagram lance officiellement sa fonctionnalité Badges, qui donne aux téléspectateurs un moyen de payer et de soutenir les créateurs sur Instagram Live. En gros, c’est un moyen pour les super fans de montrer leur amour et d’obtenir un certain accès — et pour les créateurs de gagner de l’argent.

Seuls les influenceurs et les créateurs qu’Instagram avait triés sur le volet pouvaient activer les badges, jusqu’à présent. Ainsi, si la fonctionnalité est en test depuis environ un an et demi sur une base d’invitation seulement, à partir d’aujourd’hui, Instagram permettra à tous les créateurs éligibles sur la plateforme de postuler pour la fonctionnalité.

Une fois acceptés, les téléspectateurs pourront acheter des « badges » pendant le livestream d’un créateur pour le soutenir financièrement.

Les badges sont disponibles en trois niveaux différents, coûtant 0,99 dollar, 1,99 dollar ou 4,99 dollars, et s’affichent sous la forme d’un, deux ou trois cœurs à côté du nom d’un commentateur pendant un livestream. Tous les questions ou commentaires postés par un propriétaire de badge seront affichés de manière plus visible pour un créateur, et son nom Instagram apparaîtra sur une liste visible pour un créateur pendant 90 jours maximum.

Instagram affirme qu’elle ne prendra pas de part des revenus versés aux créateurs avant 2023, bien qu’une page d’aide pour la fonctionnalité note qu’Apple ou Google prennent une commission de 30 % pour les achats in-app sur leurs plateformes respectives.

Pas disponible pour tous… et pas en France

Que signifie l’éligibilité ? Bien que la fonctionnalité soit maintenant largement déployée aux États-Unis, tous les utilisateurs d’Instagram ne pourront pas demander à leurs spectateurs de commencer à acheter des badges. Les créateurs éligibles doivent résider dans le pays, être âgés de plus de 18 ans, avoir un compte de créateur ou d’entreprise sur la plateforme, et avoir au moins 10 000 abonnés. Ils doivent également être en conformité avec diverses politiques et directives d’Instagram, notamment ses politiques de monétisation des partenaires, ses politiques de monétisation du contenu et ses directives communautaires.

Si vous remplissez tous ces critères, vous trouverez l’option « Configurer des badges » en allant dans « Profil » puis « Tableau de bord professionnel ». » Vous devrez peut-être faire une demande de monétisation si vous ne l’avez pas encore fait. La multiplication des moyens pour les créateurs de gagner de l’argent est une bonne chose. Mais comme l’ont montré les pannes massives et les changements de politique sauvages, assurez-vous de choisir vos plateformes avec soin…