La Moto Watch 100 pourrait être la solide alternative abordable à l’Apple Watch

Bien qu’elle soit l’une des plus anciennes marques de smartwatches au monde, Moto n’est pas exactement considérée par beaucoup de gens comme un concurrent de poids pour Apple. C’est (en partie) parce que Motorola, la société, a en fait quitté l’industrie des wearables après avoir essayé de mettre sur le devant de la scène la Moto 360 en 2014 et 2015.

Des années plus tard, la Moto 360 est revenue d’entre les morts de manière inattendue, mais Motorola n’a techniquement rien à voir avec cette 3e édition de la montre résolument élégante basée sur Wear OS (anciennement Android Wear).

Aujourd’hui, une autre smartwatch de marque Moto se profile à l’horizon, et avant que vous ne soyez trop excités, elle n’est pas non plus fabriquée par Motorola. La Moto Watch 100 sera plutôt distribuée et commercialisée par une société appelée CE Brands, qui détient à 100 % la licence de la marque Motorola pour l’industrie des smartwatchs eBuyNow.

Bien sûr, cette situation alambiquée ne devrait pas vous faire perdre votre intérêt pour ce qui semble être un concurrent solide pour l’une des meilleures smartwatches abordables disponibles aujourd’hui. Avec un design de qualité et des spécifications décentes, la Moto Watch 100 devrait commencer à un prix inférieur à celui de la Moto 360 (Gen 3), qui coûtait 300 euros.

Idéalement, cette montre circulaire devrait avoir pour objectif d’être moins chère que la Galaxy Watch 4 Classic, qui coûte 349 euros, si elle veut devenir populaire auprès du grand public. Cependant, cela pourrait ne pas être très facile, avec un assez grand écran LCD de 1,3 pouce, une batterie adaptée de 355 mAh, et un châssis quelque peu encombrant de 42 x 46 x 11,9 mm.

Une conception de milieu de gamme

Au cas où vous vous poseriez la question, cela rendrait la Moto Watch 100 physiquement plus grande et considérablement plus épaisse que la grande variante de 44 mm de la Galaxy Watch 4 non Classic, tout en logeant une cellule légèrement plus petite et un écran avec une résolution inférieure de 360 x 360 pixels.

Malheureusement (mais ce n’est pas sans surprise), il est peu probable que la généreuse lunette puisse pivoter et ainsi améliorer grandement l’expérience utilisateur, comme c’est le cas pour la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung.

La qualité de fabrication pourrait être quelque peu mitigée également (littéralement), combinant un boîtier en aluminium robuste avec une plaque arrière en plastique probablement plus bon marché et deux boutons métalliques de bonne facture sur le côté. Le résultat final sera plus léger que la Galaxy Watch 4 de 44 mm, avec seulement 29 grammes, ce qui est certainement un plus.

Pas de fonctionnalités avancées sur la santé

En termes d’outils de santé et de bien-être, la Moto Watch 100 a l’air très riche en fonctionnalités sur le papier… tant que vous n’avez pas besoin de choses super avancées comme l’ECG, la détection des chutes ou la technologie de la pression artérielle. Tout le reste sera probablement là pour veiller à votre bien-être, comme le populaire capteur de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance de l’oxygène dans le sang. La liste des fonctionnalités inclura évidemment la connectivité GPS autonome, le support Bluetooth 5.0, les capteurs de lumière ambiante, un accéléromètre et un gyroscope également.

Encore une fois, il n’y a aucune garantie pour le moment que la Moto Watch 100 sera même mise en vente en 2021.