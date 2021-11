La montre connectée Huawei Watch GT Runner sera lancée le 17 novembre

Huawei a officiellement confirmé qu’elle annoncera la nouvelle Huawei Watch GT Runner en Chine le 17 novembre. La montre sera destinée aux athlètes professionnels et aux coureurs en particulier. La montre fournira des informations précises sur le rythme et les performances de course, la distance parcourue et les battements cardiaques par minute.

La smartwatch aura un design circulaire et comportera probablement une couronne rotative en haut à droite, et un bouton traditionnel en bas à droite. Le bas de l’appareil supportera probablement la méthode de recharge sans fil exclusive de la société, et d’autres capteurs pour suivre la fréquence cardiaque et plus encore.

Nous n’avons actuellement aucune information sur les spécifications de l’appareil, mais si l’on se fie à la Huawei Watch GT 3 récemment annoncée, nous nous attendons à voir une ou deux tailles, une 46 mm et une 42 mm. L’autonomie de la batterie devrait être d’environ une semaine, voire plus, selon la façon dont elle est utilisée.

En ce qui concerne les capteurs, la montre devrait vérifier la fréquence cardiaque, fournir un suivi du sommeil, avoir des fonctionnalités de suivi supplémentaires pour les coureurs, vérifier la SpO2. La Watch GT 3 possède 8 capteurs, et on peut supposer que la nouvelle Watch GT Runner offrira des fonctionnalités analogues, avec quelques caractéristiques supplémentaires destinées aux professionnels.

Idéal pour les athlètes

La Huawei Watch GT Runner disposera également d’un GPS à double fréquence, qui offrira une performance améliorée de 135 % pour suivre l’entraînement avec précision, révélé dans une image promotionnelle. La montre fonctionnera aussi probablement sous le propre HarmonyOS de Huawei, et elle sera lancée le 17 novembre en Chine.

Nous n’avons aucune information si elle sera disponible en dehors du pays, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit disponible en Asie et en Europe. Le prix n’a pas encore été révélé.