Google va déployer le suivi de la fréquence cardiaque et de la respiration par la caméra sur le Pixel 6

Au printemps dernier, Google a présenté un moyen pour les utilisateurs de smartphones Pixel de suivre leur rythme cardiaque et leur respiration en intégrant les nouvelles fonctionnalités dans l’application native Google Fit. Et bien que lorsque le Pixel 6 a été lancé, nous n’avons pas vu la possibilité de prendre l’une ou l’autre mesure dans Google Fit, le géant de la technologie montre enfin des signes de libérer cette fonctionnalité très appréciée à ses derniers flagships ainsi.

C’est 9to5Google qui a d’abord repéré l’intégration à un stade de mi-développement, apparaissant sur l’un des smartphones Pixel 6 appartenant à l’entreprise comme une fonctionnalité « d’accès anticipé ». On ne sait pas encore à combien d’appareils Pixel 6 cette fonctionnalité bêta est déployée.

La fonction de suivi de la santé utilise la caméra vidéo du smartphone ainsi que des algorithmes sophistiqués dans le nouveau logiciel pour déterminer la fréquence respiratoire de l’utilisateur. Et pour mesurer son rythme cardiaque, Google a suivi la voie traditionnelle, en faisant briller le flash LED lumineux sur le doigt et en utilisant la caméra pour détecter toute variation de la couleur de la peau. Il n’y a pas de caractéristiques matérielles spéciales intégrées dans le Pixel 6 pour ces deux fonctionnalités.

Toutefois, Google a prévenu par le passé que le suivi du cœur et de la respiration de Google Fit est uniquement destiné à informer les utilisateurs et ne doit en aucun cas remplacer un examen médical. Il n’est certainement pas aussi précis qu’un équipement médical et, lors de tests effectués dans un environnement sombre, la mesure était erronée d’une trentaine de battements par minute, comme l’ont montré les tests effectués par 9to5Google.

Lorsqu’elles sont utilisées dans un environnement correctement éclairé (comme le recommande Google), les fonctions de suivi de Google Fit en accès anticipé fonctionnent avec précision, et la fréquence cardiaque correspond à celle mesurée par un tracker Fitbit.

Un défaut de conception ?

Google a également déclaré que les fonctions de suivi de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire sont encore en cours de réglage et qu’il est toujours possible qu’elles soient supprimées.

Une intuition faite par 9to5Google est que sur le Pixel 6, l’objectif de la caméra peut simplement être situé trop loin du flash pour fonctionner efficacement — un petit détail que Google a peut-être négligé en se concentrant sur l’esthétique du module de caméra, mais qui pourrait finir par coûter aux utilisateurs cette fonctionnalité souvent sous-estimée.