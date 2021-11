La puce Dimensity 2000 de Mediatek pourrait avoir pulvérisé le record du benchmark AnTuTu

MediaTek a déjà teasé le nouveau chipset Dimensity sur ses canaux officiels, mais il y a peu d’informations supplémentaires à son sujet, à part le fait qu’il s’agit d’un processeur de 4 nm. Selon des fuites non vérifiées , le Dimensity 2000 comporterait un cœur Cortex-X2 à 3,0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 et quatre A510 , analogue au Snapdragon 898 de Qualcomm.

Deuxièmement, il existe des moyens de jouer le benchmark pour obtenir des scores élevés inhabituels, donc à moins qu’une version officielle soit testée en ligne et confirmée, toutes ces données ne peuvent pas être entièrement fiables. Et surtout, il n’est pas totalement certain que ce modèle, MT6983, soit bien le chipset Dimensity 2000. Enfin, si les benchmarks peuvent constituer un cadre de référence utile, ce qui compte, ce sont les performances en situation réelle. Pour cela, nous devrons attendre une version officielle.

Cependant, le fabricant de puces taïwanais MediaTek semble viser le marché haut de gamme du flagship avec la prochaine puce Dimensity 2000 5G . Le processeur phare de MediaTek vient de faire sa première apparition en ligne sur les benchmarks AnTuTu , mais ce qui est plus intéressant, c’est que la puce mobile a réussi à obtenir un score incroyable de plus d’un million de points sur le test — une première pour un smartphone Android.