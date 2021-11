Le Wi-Fi 7 sera présenté au CES 2022 avec la promesse de débits encore plus rapides

MediaTek a annoncé qu’elle planifiait déjà l’annonce du Wi-Fi 7, et c’est pour bientôt. Les routeurs Wi-Fi 6 — également connus sous le nom de Wi-Fi 802.11ax — commencent à peine à entrer dans les foyers aujourd’hui, et les points d’accès Wi-Fi 6E, encore plus récents, arrivent à peine sur le marché. Pourtant, MediaTek commence à préparer le lancement du Wi-Fi 7.

La société a annoncé qu’elle commencerait à faire des démonstrations du Wi-Fi 7 au CES 2022, le Consumer Electronics Show, début janvier. Comme vous pouvez l’imaginer, cette norme technologique promet des vitesses encore plus rapides que celles du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 7 sera également connu sous le nom de Wi-Fi 802.11be, et MediaTek a déclaré que la technologie devrait apporter 2,4 fois plus de vitesse et une latence plus faible que son prédécesseur, selon des documents de l’entreprise publiés sur PCMag.

Lorsque le Wi-Fi 6 a été lancé, il a été présenté comme la plus grande mise à niveau du Wi-Fi depuis une décennie. La norme technologique, qui sous-tend également la nouvelle norme Wi-Fi 6E, promettait des vitesses plus rapides, une réduction de la congestion, une latence plus faible et une meilleure sécurité. La norme prend en charge des vitesses proches de 10 Gb/s, à condition que votre connexion à large bande puisse le supporter.

Netgear, par exemple, a affirmé que son unité de réseau maillé Orbi alimentée par la norme Wi-Fi 6 offrait des vitesses 5 fois plus rapides que la précédente norme Wi-Fi 802,11 ac. Selon les calculs de Netgear, un routeur Wi-Fi 7 devrait être capable d’atteindre une vitesse 12 fois supérieure à celle du Wi-Fi 5 par extension.

Bien que les vitesses plus rapides, l’augmentation de la bande passante et la réduction de la latence puissent être attrayantes pour les foyers qui diffusent beaucoup de vidéos 4K ou jouent à des jeux d’action sur PC ou sur console, le protocole pourrait avoir un coût élevé. Les réseaux maillés prenant en charge le Wi-Fi 6 sont déjà onéreux, et les modems Wi-Fi 6E sont encore plus chers. À titre d’exemple, le réseau maillé Orbi Wi-Fi 6E de Netgear pour toute la maison coûte 1 100 euros.

Le déploiement n’est pas prévu avant quelques années

En revanche, les routeurs équipés du Wi-Fi 5 coûtent beaucoup moins cher, de l’ordre d’une centaine d’euros pour un réseau local complet. L’adoption des routeurs, des réseaux maillés et des points d’accès Wi-Fi 7 pourrait être encore plus coûteuse, et la plupart des foyers ne seront probablement pas en mesure de profiter pleinement des vitesses que le protocole est capable d’offrir.

Bien qu’un avant-goût de la prochaine génération de Wi-Fi puisse avoir lieu au début de 2022, la technologie pourrait encore prendre des années avant d’atteindre les routeurs locaux, les PC, les tablettes, les smartphones et autres appareils connectés. Selon l’IEEE, l’organisme qui régit les normes Wi-Fi, l’amendement 802.11be sera publié en 2024 et le déploiement commercial interviendra peu après.