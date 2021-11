iCloud pour Windows intègre un générateur de mots de passe, et plus encore

iCloud pour Windows intègre un générateur de mots de passe, et plus encore

Si vous êtes un professionnel créatif qui passe souvent de macOS à Windows, vous serez heureux d’apprendre que la dernière mise à jour d’iCloud ajoute la prise en charge des formats de vidéos ProRes et de photos ProRaw d’Apple . Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez synchroniser et gérer efficacement toutes les images ProRaw et les vidéos ProRes prises sur votre iPhone à partir de votre PC Windows ou même les éditer dans un logiciel de retouche photo professionnel comme Photoshop.