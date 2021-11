Twitter vous permettra bientôt de définir des photos de profil NFT

En septembre de cette année, Alessandro Paluzzi, ingénieur en rétro-ingénierie des applications, a découvert que Twitter travaillait en coulisses sur les photos de profil NFT. La société travaille sur cette fonctionnalité depuis lors et, d’après ce que l’on peut voir, Twitter est dans la phase finale des préparatifs pour permettre aux utilisateurs de définir les images de jetons non fongibles (NFT) comme leurs photos d’affichage.

D’après les captures d’écran qu’Alessandro Paluzzi a partagées au cours des derniers mois, les photos de profil NFT sur Twitter auront une forme hexagonale. Pour définir un NFT comme avatar, vous devrez connecter votre portefeuille de crypto-monnaie à votre compte Twitter. Les porte-monnaie de crypto-monnaie pris en charge sont Coinbase, Trust, Argent, Metamask, Gnosis Safe, Crypto.com, Pillar, Opera et ImToken.

En développant l’image de profil, vous verrez des détails tels que les informations sur le créateur, les propriétés, la collection et les détails techniques du NFT, notamment l’adresse du contrat, l’ID du jeton, la norme du jeton et la blockchain. Vous pouvez voir un aperçu de cette fonctionnalité ci-dessous :

Cool stuff on the way to show off the NFTs you own👀 What do you think? pic.twitter.com/7Qftzfmdud

—Ethan Sutin (@EthanSutin) October 28, 2021