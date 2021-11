La reconnaissance faciale du Pixel 6 pourrait arriver avec une mise à jour

Les nouveaux smartphones Pixel 6 de Google pourraient être parmi les meilleurs smartphones Android du moment, mais ils sont loin d’être parfaits. L’écran du modèle « Pro » a un problème de scintillement, que l’entreprise a déclaré être corrigée en décembre. Les smartphones ne se chargent pas aussi rapidement que l’entreprise l’a laissé entendre. La lenteur du capteur d’empreintes digitales est présentée comme une fonctionnalité, et nous ne savons pas si les deux autres problèmes affectant le capteur à l’écran seront résolus.

Heureusement, Google prévoit peut-être d’introduire une autre option pour la biométrie pour la gamme de Pixel 6. Autrement dit, la fonctionnalité de sécurité pourrait revenir à la gamme Pixel après avoir été abandonnée avec le lancement des Pixel 5 et Pixel 4a 5 G.

Avant le lancement de la série Pixel 6, des rumeurs avaient indiqué que les smartphones, ou au moins le Pixel 6 Pro, seraient livrés avec la reconnaissance faciale. Cela a également été soutenu par des fuites de éléments de marketing et des extraits de code. Le contributeur XDA Developers Freak07 a découvert que la société n’a toujours pas supprimé les références à la fonctionnalité « Face Unlock », ce qui implique que Google pourrait la déployer à l’avenir.

On July 9th a change was commited to the pixel 6’s powerhal config file for “face unlock”.

Link here:https://t.co/umNwik3BHJ

Apparently google is calling the feature “Tuscany” in this commit.

There might still be hope the feature will surface in the next feature drop.

—Mile (@mile_freak07) November 10, 2021