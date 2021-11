Google explique pourquoi le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6 peut être lent

Il y a beaucoup de raisons de s’extasier devant les Pixel 6 et 6 Pro de Google, mais leurs capteurs d’empreintes digitales ne font pas partie de ces choses. Depuis la sortie du Pixel 6, les utilisateurs se sont plaints de son capteur d’empreintes digitales lent et peu fiable qui rend le smartphone difficile à déverrouiller.

C’est un véritable problème lorsque vous êtes obligé de pousser l’écran dans une tentative de plus en plus désespérée pour accéder à votre nouveau smartphone Google, avec de nombreux propriétaires qui finissent par devoir taper leur code PIN.

Repéré par Engadget, Google a finalement reconnu le problème le dimanche 7 novembre, bien que la société n’ait pas vraiment proposé de solution. Répondant à un tweet (ci-dessous) d’un propriétaire de Pixel 6 appelé Ian qui se plaignait que le problème ruinait son expérience avec le nouveau smartphone, Google s’est dit « désolé pour les tracas », ajoutant : « Le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur ».

Donc non, il n’y a aucune mention de la correction logicielle que Ian espérait, et Google ne suggère pas non plus qu’il y a un quelconque défaut avec le nouveau smartphone.

We’re sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

—Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021