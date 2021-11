Une image de la prochaine Galaxy Tab A8 (2021) de Samsung fait surface

Pour une pandémie mortelle, la COVID-19 a donné un nouveau souffle à un produit technologique qui mourait lentement, la tablette. Grâce aux employés contraints de travailler à domicile et aux étudiants qui ont dû suivre des cours à domicile, la demande de tablettes a augmenté, les livraisons de ces appareils ayant progressé de 13,1 % l’année dernière pour atteindre 164 millions d’unités.

Et en fin de compte, qu’une tablette soit utilisée pour le travail ou l’école, elle peut servir à diffuser de la musique et des films en streaming, et à jouer à des jeux vidéo.

En plus de la tablette haut de gamme Galaxy Tab S8, Samsung devrait également sortir une ardoise Galaxy Tab A8 plus abordable dans un avenir pas trop lointain. En effet, Samsung est sur le point de présenter la Galaxy Tab A8 (2021), la suite de la Galaxy Tab A7 abordable de 249 euros qu’elle a lancée l’année dernière. Evan Blass a publié ce qui pourrait être un rendu de presse de la tablette sur son compte Twitter.

Les images ne révèlent pas vraiment beaucoup de surprises sur la tablette. Les bords de l’écran sont assez épais, comme on peut s’y attendre d’une tablette abordable, et il semble que les boutons d’alimentation et de contrôle du volume soient à leur place habituelle sur le côté.

En outre, nous avons entendu que la tablette devrait être dotée d’un écran de près de 10,5 pouces avec une puce Unisoc T618 de milieu de gamme sous le capot. Cette puce comprendra 2 cœurs Cortex-A75 cadencés à 2 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. Le GPU embarqué est le Mali-G52 MP2 d’ARM. La tablette serait dotée d’une mémoire de 3 à 4 Go et d’une capacité de stockage de 64 à 128 Go. Des versions Wi-Fi et cellulaires seront disponibles.

Des versions Wi-Fi et cellulaires

La tablette sera équipée d’une batterie d’une capacité de 7040 mAh. À l’arrière, on trouvera un capteur photo de 8 mégapixels et une caméra de 5 mégapixels ornera l’avant de l’appareil. Un capteur d’empreintes digitales sera incrusté sur le côté de la tablette, tout comme une prise d’écouteurs à l’ancienne, un port USB-C et un système de quadruples haut-parleurs Dolby Atmos.

GSMArena a publié les résultats de Geekbench 4 qui auraient permis d’évaluer la Galaxy Tab A8. Le SM-X200 montre les résultats de la version Wi-Fi de la tablette, tandis que le SM-X205 montre les résultats de la version cellulaire de la tablette. Les deux versions ont obtenu des résultats analogues.