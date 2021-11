Apple accepte de faciliter la réparation de l’écran de l’iPhone 13 en réactivant Face ID

Heureusement, Apple offre maintenant une solution qui sera un énorme soulagement pour l’industrie de la réparation technique, et aussi pour les clients de l’iPhone 13 qui auront bientôt plus d’options lorsqu’il s’agira de remplacer un écran cassé.

Le site de réparation iFixit a été parmi ceux qui ont découvert le troublant problème peu après l’arrivée de l’iPhone 13 dans les boutiques à l’automne. Il a découvert que Face ID ne fonctionnerait que si le réparateur transférait un petit microcontrôleur — nouveau sur l’iPhone 13 — de l’écran d’origine au nouvel écran, un processus qui nécessiterait des outils spécialisés et une main ferme. Par ailleurs, un logiciel propriétaire d’Apple peut passer outre le processus de transfert et permettre à Face ID de continuer à fonctionner avec un nouvel écran, mais les services tiers non autorisés ne peuvent pas accéder à ce logiciel.

C’était une mauvaise nouvelle pour quiconque venait d’acheter un iPhone 13 et avait besoin d’un nouvel écran, mais ne savait pas que Face ID cesserait de fonctionner s’il apportait l’appareil à un atelier de réparation tiers. Les boutiques, elles aussi, n’étaient pas très heureuses, car elles ont rapidement réalisé qu’elles ne pouvaient plus remplacer les écrans des iPhone 13, coupant ainsi une importante source de revenus.