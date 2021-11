Firefox est désormais disponible sur le Microsoft Store

Le nouveau Microsoft Store qui a fait ses débuts avec Windows 11 a un nouveau look et prend en charge davantage d’applications. En effet, Microsoft permet désormais aux développeurs de soumettre des applications Win32 ainsi que des applications Universal Windows Platform (UWP) et des Progressive Web Apps (PWA).

Microsoft a également assoupli certaines restrictions. Les développeurs peuvent désormais proposer des boutiques d’applications tierces, comme le Epic Games Store, et des navigateurs tiers, comme Firefox… qui, à partir d’aujourd’hui, est le premier grand navigateur tiers disponible dans le Microsoft Store.

La version de Firefox disponible sur le Microsoft Store est à peu près la même que celle que vous obtiendriez en la téléchargeant directement sur le site Web de Mozilla. Elle possède le même moteur de navigation Gecko au lieu des alternatives Chromium comme Opera ou les nombreuses autres alternatives qui exploitent la vue Web Edge de Microsoft, les mêmes protections de la vie privée et les mêmes options de personnalisation.

Mais, il est maintenant plus facile d’installer l’application, en supposant que vous pensiez qu’il est plus facile d’utiliser une boutique d’applications que de télécharger et d’installer des applications à l’ancienne.

« Auparavant, si vous étiez sous Windows et que vous vouliez utiliser Firefox, vous deviez le télécharger sur Internet et passer par un processus maladroit de Microsoft », explique Mozilla. « Maintenant que Microsoft a modifié la politique de ses boutiques, choisir Firefox comme navigateur de bureau est encore plus simple — et il est livré avec toutes les dernières fonctionnalités de Firefox ».

Disponible pour Windows 10 et Windows 11

Il est intéressant de noter que la première fois que vous lancez la version Microsoft Store de Firefox après avoir installé l’application, celle-ci vous demande si vous souhaitez définir le navigateur comme votre navigateur par défaut. Mais en cliquant sur ce bouton sur un PC sous Windows 11, vous n’accéderez qu’à la page des applications par défaut, où vous devrez définir manuellement Firefox comme le navigateur par défaut pour chaque type de fichier que vous voulez qu’il ouvre, y compris .htm, .html, .http et .https.

Néanmoins, la version de Firefox téléchargeable sur le site Web de Mozilla propose une solution de contournement qui permet de définir plus facilement Firefox comme votre navigateur par défaut en un seul clic. Cela signifie que Mozilla a soit évité de soumettre sa version de contournement de Firefox, soit que Microsoft l’a rejetée du Microsoft Store et que l’entreprise a été contrainte de supprimer le contournement du navigateur par défaut.

Firefox est désormais disponible dans le Microsoft Store pour Windows 10 et Windows 11.