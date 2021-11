Apple désactive Face ID sur la série d’iPhone 13 si un tiers répare l’écran

Apple est connu pour désactiver la reconnaissance faciale Face ID lors d’une réparation d’écran si celle-ci n’a pas été effectuée par des techniciens ou des ateliers de réparation agréés par Apple, mais la dernière série d’iPhone 13 va encore plus loin. Supposons qu’un atelier de réparation tiers répare l’écran de l’un des iPhone de la série 13. Dans ce cas, le capteur Face ID cessera complètement de fonctionner, et il ne permettra pas à l’utilisateur d’autoriser des paiements, de se connecter à un compte, de déverrouiller l’appareil (avec Face ID), d’envoyer des Animojis, et plus encore.

iFixit a publié ses conclusions sur son site Web et a déclaré qu’il s’agit d’un « jour sombre pour les réparateurs, qu’ils soient bricoleurs ou professionnels ». La réparation de l’écran est l’une des réparations les plus courantes que les boutiques tierces et même Apple en effectuent régulièrement, car les gens ont tendance à faire tomber leurs appareils.

Cependant, ce nouveau changement pourrait mettre davantage de pression sur les ateliers de réparation tiers, déjà en difficulté, qui gagnent leur vie en réparant les écrans des smartphones, en proposant des accessoires et en changeant les batteries. Si moins de personnes font confiance et apportent leurs appareils dans ces boutiques, et choisissent de faire réparer leurs appareils chez Apple, cela ne laissera rien pour le reste des acteurs qui sont tout aussi bons que les techniciens qualifiés.

iFixit a testé l’iPhone 13 sur les deux mises à jour iOS 15 et iOS 15.1 pour confirmer ses conclusions.

« Le nouvel iPhone 13 désactive complètement sa fonctionnalité phare Face ID lorsque vous remplacez son écran. Nous l’avons confirmé à plusieurs reprises dans notre laboratoire, en testant de nombreux smartphones différents sous iOS 15 et 15.1, et nos résultats ont été reproduits par de nombreux professionnels de la réparation ».

Payer pour une réparation autorisée peut sembler être la meilleure option

Quant à savoir quels sont les changements, iFixit entre dans les détails pour expliquer le processus : « L’iPhone 13 est appairé à son écran à l’aide de ce petit microcontrôleur, dans une condition que les techniciens de réparation appellent souvent “sérialisation”. Apple n’a pas fourni de moyen pour les propriétaires ou les magasins indépendants d’appairer un nouvel écran. Les techniciens agréés ayant accès à un logiciel propriétaire, Apple Services Toolkit 2, peuvent faire fonctionner les nouveaux écrans en enregistrant la réparation sur les serveurs cloud d’Apple et en synchronisant les numéros de série du smartphone et de l’écran. Cela donne à Apple la possibilité d’approuver ou de refuser individuellement chaque réparation ».

Un entraînement pour la réparation a également été récemment découvert, mais il est décrit comme « sophistiqué ». Il est dit que les ateliers de réparation seraient tenus de déplacer physiquement une « puce soudée de l’écran d’origine sur le remplacement », ce qui pourrait nécessiter beaucoup plus d’outils, de temps et d’attention.

Une réparation agréée peut être coûteuse, tout comme le fait de payer AppleCare+ pour bénéficier de prix réduits sur les réparations d’écran. Mais lorsque les alternatives consistent à trouver un magasin indépendant capable d’effectuer le délicat échange de micro-contrôleur, à remplacer l’écran, mais à sacrifier Face ID, ou à vivre avec un écran cassé, payer pour une réparation autorisée peut sembler être la meilleure option, même si c’est la pire pour votre portefeuille.