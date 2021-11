Les longs délais de livraison de l’iPhone 13 indiquent une forte demande continue

Sam Chatterjee, un analyste du géant de la banque d’investissement J. P. Morgan, a récemment rédigé une note à l’intention de ses clients, dont AppleInsider a pris connaissance. Chatterjee a noté que les délais de livraison de la gamme iPhone 13 de 2021 se sont stabilisés, ce qui, selon l’analyste, est une indication de la forte demande pour ces smartphones. Le délai moyen entre la commande de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini et la réception des smartphones est respectivement de 13 jours et 12 jours.

Les modèles premium iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max arrivent en moyenne 32 jours après avoir été commandés, selon la note de l’analyste. Ces chiffres n’ont pas changé au cours de la semaine dernière. Par rapport aux délais auxquels les consommateurs étaient confrontés l’année dernière à la même époque avec la gamme d’iPhone 12, les délais de livraison des modèles 2021 sont plus élevés. Chatterjee a déclaré aux clients de JP. Morgan que ces chiffres sont le signe d’une « demande saine pour la série d’iPhone 13 ».

Chatterjee a déclaré aux clients dans sa note que les « contraintes d’approvisionnement » pourraient être la raison pour laquelle la gamme d’iPhone de cette année fait face à des délais de livraison plus longs que les smartphones de l’année dernière. La pénurie mondiale de puces a un impact sur Apple, bien que le PDG Tim Cook ait déclaré lors de la conférence téléphonique du mois dernier que la société avait du mal à se procurer certaines des puces utilisées sur les anciens modèles d’iPhone encore vendus par le géant technologique.

S’assurer d’un nombre suffisant de puces pour la production d’iPhone a commencé à devenir un problème pour Apple et la société aurait réduit la production de l’iPad de 50 % afin d’économiser des composants pour la série d’iPhone 13 et d’autres modèles. Par exemple, l’iPad mini 6 récemment sorti utilise la puce A15 Bionic, qui est le même SoC que celui qui équipe la série d’iPhone 2021.

Tous les iPad ne peuvent pas partager des puces avec les iPhone. L’iPad Pro est alimenté par la puce M1 d’Apple qui contient 16 milliards de transistors et qui n’est employée sur aucun modèle d’iPhone. Les nouvelles concernant les puces de l’iPhone n’ont pas été bonnes ces derniers temps. Outre la pénurie de puces. TSMC a constaté que la production de puces avec son nœud de processus de 3 nm est plus complexe que prévu, ce qui a contraint la fonderie à retarder les expéditions de ces composants jusqu’à l’année prochaine.

Un même noeud de processus l’année prochaine

En conséquence, au lieu d’être alimenté par une puce de 3 nm, l’iPhone 14 pourrait se retrouver avec une autre puce de 5 nm à l’intérieur. Pour ceux qui l’ignorent, plus le numéro du nœud de processus est petit, plus le nombre de transistors est élevé dans une petite puce, ce qui la rend plus puissante et plus économe en énergie. À l’origine, on pensait que TSMC utiliserait son nœud de processus de 4 nm pour la puce A16 Bionic, mais cela semble désormais exclu.

Ce n’est pas parce que les iPhone de la série 14 seront à nouveau équipés d’une puce en 5 nm qu’il n’y aura pas d’amélioration entre l’A15 Bionic et l’A16 Bionic. Cela signifie que, pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone, le même nœud de processus (sans améliorations) sera utilisé sur trois puces de série A consécutives. Et cela est contraire à la loi, à la loi de Moore.