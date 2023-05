Spider-Man 2 dévoile son premier gameplay

Après un silence de plomb de la part de Insomniac Games, nous avons enfin une bande-annonce officielle pour Marvel’s Spider-Man 2. La suite du titre à succès sur PlayStation 4 voit les deux bien-aimés web-slingers (Peter Parker et Miles Morales) faire équipe pour sauver New York. La nouvelle bande-annonce a été diffusée lors du PlayStation Showcase de mai 2023, nous permettant de voir quelques visages familiers de la galerie des voleurs et de connaître la date de sortie du jeu.

La bande-annonce commence par nous donner un aperçu de l’interprétation du jeu par Kraven le chasseur et ses acolytes, qui viennent à New York pour traquer Spider-Man et Miles Morales. Dans la bande-annonce de Spider-Man 2, nous avons également un premier aperçu de la combinaison symbiote et de la façon dont elle modifie radicalement le style de combat de Peter Parker. Bien sûr, le style de combat penche vers une approche plus agressive, et certains mouvements familiers du jeu de 2018 font également leur retour.

Le gameplay de Spider-Man 2 passe ensuite à Miles Morales, confirmant que les joueurs pourront contrôler les deux personnages dans diverses situations. Bien que cela ne confirme pas comment le changement de personnage fonctionnera dans les sections en monde ouvert. Mais Insomniac a récemment confirmé que Spider-Man 2 serait un jeu solo et qu’il n’y aurait pas de support coopératif.

Quoi qu’il en soit, nous avons eu un aperçu de la façon dont Miles joue par rapport à Peter, qui utilise le pouvoir du venin qu’il a obtenu dans l’extension autonome précédente. Les deux personnages ont des styles de combat différents, et chacun excelle dans son domaine.

Les révélations de gameplay de Spider-Man 2 nous ont également donné un aperçu de l’interprétation du Lézard dans le jeu, d’une course-poursuite l’impliquant et de certains éléments de l’histoire, ce qui laisse entendre que la personnalité de Peter sera beaucoup plus agressive. Peut-être à cause du costume de Venom. Bien sûr, la révélation ne montre pas Venom en action, ce qui a été confirmé lors de la révélation du titre.

La date de sortie de Spider-Man 2 confirmée pour l’automne 2023

La bande-annonce se termine par la confirmation de la date de sortie de Spider-Man 2, exclusivement sur PlayStation 5. Il n’y a pas encore de date de sortie sur PC, ni même de confirmation que le jeu sera disponible sur cette plateforme.

Cependant, le jeu sera lancé plus tard dans l’année, à l’automne 2023. Nous n’avons pas obtenu de date de sortie précise, mais cela devrait changer dans les mois à venir. Le premier jeu Spider-Man a été lancé en septembre 2018, et celui-ci devrait également suivre ses traces.