Le Moto Edge X serait le premier smartphone de gaming de Motorola

Qu’est-ce que le Moto Edge X alors (ou devrions-nous l’appeler le Moto G200) ? La fuite mentionne également quelques spécifications — il semble que Motorola ait finalement décidé d’intégrer un chipset phare dans l’un de ses modèles. Le Edge X serait équipé d’un chipset Snapdragon 888, d’un écran à 144 Hz, de 8 Go de RAM et d’un capteur photo principal de 108 mégapixels (sur un total impressionnant de six appareils photo !).

Le Moto Edge S mentionné plus haut a été lancé dans le monde entier sous le nom de Moto G100 . C’est le Moto le plus puissant à ce jour.

Toutefois, la publication mentionne le Moto Edge S, ainsi que l’expression « gaming phone ». Cependant, la traduction automatique ne rend pas justice à la signification. Mais lorsque vous combinez les deux, vous obtenez un smartphone de jeu infiniment puissant et plein d’attentes. C’est un peu exagéré, mais les jeux mobiles sont en plein essor et la plupart des fabricants de smartphones essaient d’exploiter l’idée de jeu d’une manière ou d’une autre.

Le smartphone en question est le Moto Edge X — un appareil « infiniment puissant et plein d’attentes » si l’on en croit le teaser posté sur le réseau chinois Weibo. Le teaser lui-même ne révèle pas grand-chose — il s’agit simplement d’un grand X bleu avec le logo et la marque Motorola en dessous.

Nous ne sommes pas sûrs qu’il existe un record Guinness pour le nombre de modèles de smartphones lancés en un an, mais s’il existe, alors Motorola serait le grand gagnant. Le portefeuille de la marque appartenant à Lenovo est énorme, et il semble que nous aurons bientôt un autre modèle dans la gamme Moto. Mais cette fois, il pourrait bien nous réserver une surprise.