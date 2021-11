« Le fait que la vulnérabilité Trojan Source affecte presque tous les langages informatiques en fait une rare opportunité pour une comparaison des réponses à l’échelle du système et écologiquement valide entre plateformes et entre fournisseurs. Comme de puissantes attaques de la chaîne d’approvisionnement peuvent être lancées facilement à l’aide de ces techniques, il est essentiel que les organisations qui participent à une chaîne d’approvisionnement en logiciels mettent en place des défenses », ont averti les chercheurs dans le document.

Les chercheurs et les entreprises spécialisées dans la cybersécurité s’efforcent continuellement de mettre en place des systèmes de sécurité numérique avancés afin d’empêcher les pirates de s’emparer de données importantes provenant de grandes entreprises et organisations. Cependant, une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge montre que presque tous les codes informatiques sont vulnérables à un bug spécifique qui est actuellement présent dans tous les compilateurs de codes du marché .