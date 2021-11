WhatsApp commence à déployer la prise en charge de plusieurs appareils

Après avoir testé la prise en charge de plusieurs appareils avec les bêta-testeurs pendant des mois, WhatsApp a progressivement commencé à déployer la fonctionnalité tant attendue dans la version stable pour tous les utilisateurs Android et iOS. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vous permet d’utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils sans avoir à garder votre smartphone connecté à Internet.

La fonction multi-appareils de WhatsApp prend officiellement en charge un total de 4 appareils autres que votre smartphone principal. Ces appareils peuvent être WhatsApp Web, la version de bureau ou les écrans connectés Facebook Portal. Il convient de souligner que vous ne pouvez pas utiliser le même compte WhatsApp sur deux smartphones, du moins pour le moment.

WhatsApp déclare officiellement que la prise en charge de plusieurs appareils n’en est qu’à ses débuts. Par conséquent, il se peut que vous ne voyiez pas immédiatement la fonctionnalité, même si vous utilisez la dernière version de l’application de messagerie. Cela dit, vous pouvez vérifier si elle est disponible à partir de l’option « Appareils liés » accessible à partir du menu vertical à trois points en haut à droite sur Android. Sur iPhone, vous trouverez l’option « Appareils liés » dans la rubrique « Réglages ».

L’une des conséquences involontaires du déploiement multi-appareils de WhatsApp a été la modification du code de sécurité. Cependant, le chef de l’ingénierie de WhatsApp, Nitin Gupta, affirme que ce ne sera pas le cas pour longtemps.

« Nous sommes au début du déploiement de MD et avons poussé plus largement que prévu aujourd’hui. Nous avons l’intention de le rendre transparent. Notre changement à venir n’enverra des notifications de code de sécurité que lorsqu’un utilisateur réenregistre son compte entier, comme aujourd’hui », a écrit Nitin Gupta, vice-président de WhatsApp, chef de l’ingénierie.

Hi! We know users are seeing security code changes. This is expected during the early rollout stages of our new multi-device capability. This allows you to use WhatsApp on up to four linked devices without requiring your phone to be connected.

— WhatsApp (@WhatsApp) November 5, 2021