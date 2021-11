La société affirme également qu’elle « continuera à améliorer et à développer » le Nintendo Switch Online standard et le pack d’extension. Bien que Nintendo ne détaille pas exactement comment, une chose à laquelle on peut potentiellement s’attendre serait les jeux Game Boy, dont la rumeur dit qu’ils rejoindront les offres en ligne de Nintendo à un moment donné.

Nintendo ne se contente pas d’investir dans le matériel ; la société s’engage également dans des « services à valeur ajoutée » pour les comptes Nintendo, et le triangle bleu orienté vers le haut dans l’image ci-dessus suggère que cela pourrait représenter une plus grande partie des activités de Nintendo à l’avenir.