Pourquoi le Tensor de Google est énorme pour l’avenir d’Android ?

Le Pixel 6, et plus particulièrement le Pixel 6 Pro, a définitivement piqué l’intérêt des utilisateurs de smartphones du côté d’Android. Plus qu’un simple intérêt passager, Google a laissé entendre que la forte demande pour ces smartphones entraîne des retards d’expédition et des problèmes d’approvisionnement. Mais, si Google est sans aucun doute satisfait de cette affluence, son principal intérêt pour le Pixel 6 est sans aucun doute le brillant nouveau processeur qui est le cœur du smartphone.

Alors que le chipset Tensor peut sembler être une diversion inutile pour Google, il pourrait très bien conduire la façon dont les smartphones Pixel sont développés à l’avenir.

Et même, dans une certaine mesure, la façon dont Android lui-même pourrait changer à l’avenir.

Une nouvelle façon de calculer

Google n’a jamais manqué de choix en matière de processeurs mobiles. Comme le démontrent les smartphones Pixel depuis 2016, Google aurait pu opter pour la série Snapdragon 8 haut de gamme, la gamme Snapdragon 7 de milieu de gamme, ou même les innombrables puces Dimensity 5G de MediaTek. Cependant, la conception de son propre processeur était plus qu’une simple démonstration de prouesse technique. C’était une démonstration d’une nouvelle façon pour les smartphones et les systèmes d’exploitation mobiles de gérer les tâches, en particulier les plus lourdes.

À la différence de la conception à trois cœurs préconisée par ARM et utilisée par des processeurs comme le Snapdragon 888 de Qualcomm et le Exynos 2100 de Samsung, Google a choisi de doter le Tensor de deux « super » cœurs Cortex-X1 au lieu d’un seul. Le géant de la recherche a remis en question la convention désormais courante qui consiste à utiliser les « gros » cœurs Cortex-A76 — qui datent d’une génération, comme pour prouver quelque chose — pour la majorité de la charge de travail du smartphone, en la répartissant plutôt entre les deux Cortex-X1. L’argument de Google est que de brèves périodes d’activité de ces deux cœurs sont en fait plus efficaces que l’utilisation des trois cœurs Cortex-A76 à pleine charge pendant une période légèrement plus longue.

Si Google a raison, cela pourrait bien façonner la conception des futures puces ARM, que ce soit celles d’ARM elle-même ou celles de Qualcomm, Samsung et MediaTek. Il y a même des rumeurs selon lesquelles OPPO et peut-être Xiaomi rejoindraient le mouvement et développeraient leurs propres processeurs qui suivraient les traces du Tensor.

La promesse d’une meilleure efficacité énergétique et d’une réduction de la production de chaleur est trop belle pour être ignorée, d’autant plus que les smartphones sont de plus en plus puissants et les applications de plus en plus exigeantes.

La vie privée au cœur du problème

L’apprentissage automatique est indéniablement devenu un élément clé de nos vies, que nous en soyons conscients ou non. Même sur les smartphones, l’utilisation de modèles d’apprentissage automatique et l’IA sont devenus des points de publicité pour les interfaces utilisateur et surtout la photo. Si la plupart des processeurs des smartphones sont suffisamment puissants pour gérer l’essentiel, il arrive qu’ils doivent récupérer de l’information de la maison pour aller chercher des données qui ont été traitées sur des centres de données distants.

Bien sûr, cela signifie que le transfert de données comporte un risque, en particulier lorsque des informations plus sensibles sont communiquées par des canaux potentiellement non sécurisés. Bien que cela ait été la méthode par défaut de Google lorsqu’il a introduit Google Assistant sur les smartphones, il ne fait aucun doute que l’entreprise soit pleinement consciente que, à long terme du moins, cela ne serait pas possible, que ce soit d’un point de vue technique ou de la protection de la vie privée. Par conséquent, elle s’est efforcée de laisser tous les processus liés à l’IA à l’intérieur du smartphone, et le Google Tensor est ce qui rend cela vraiment possible.

Le Pixel 6 est plein d’exemples de la façon dont l’apprentissage automatique et l’IA peuvent définir l’expérience mobile, de la traduction à la volée du texte et de l’audio, à la suppression des photobombes de vos images. Cependant, plus que le résultat final, le processus d’accomplissement de ces fonctionnalités est tout aussi remarquable, notamment parce qu’elles ne se produisent toutes sur l’appareil lui-même, avec — pour la plupart — aucune fuite de données vers le cloud.

Pour y parvenir, il n’a pas seulement fallu un processeur plus puissant, mais aussi un modèle de « calcul hétérogène » plus novateur, qui met toutes les parties du processeur au service d’une tâche, qu’il s’agisse de supprimer des obstacles indésirables sur des photos ou d’essayer de comprendre une nouvelle langue.

Mesures de sécurité

Tensor n’est pas la première puce personnalisée de Google à être intégrée à un smartphone Pixel. Le Pixel 3, en fait, a débuté avec le Titan M de Google, un processeur distinct dédié uniquement à la sécurité. Le Titan M2 de nouvelle génération a également fait son apparition sur le Pixel 6 cette année, mais la différence est qu’il a plus de ressources disponibles à utiliser.

Le Titan M2 lui-même a été mis à niveau, mais il fonctionne également en tandem avec le noyau de sécurité de Google Tensor. Souvent, Android est dépeint comme une plateforme moins sûre qu’iOS d’Apple, et Google travaille dur pour changer cette image, à la fois dans le logiciel et surtout dans le matériel. Bien sûr, même cet aspect de la sécurité est piloté par des modèles d’apprentissage automatique, tirant une fois de plus sa puissance des capacités du Tensor en plus de celles de la Titan M.

Réflexions finales

D’une certaine manière, le Tensor de Google sera considéré comme une tentative de l’entreprise de suivre une fois de plus les traces d’Apple. Bien qu’il s’agisse sans doute d’une des motivations de sa création, c’est aussi une vision trop simpliste de la question. Il marque un nouveau chapitre dans la propre gamme de smartphones de Google, mais il pourrait également affecter indirectement les smartphones Android de l’avenir.

Les fabricants de smartphones commencent à s’intéresser à la conception et à la mise en place de leur propre puce à l’intérieur de leurs appareils, mais tous ne disposent pas forcément d’années d’expérience et de connaissances dans ce domaine. Le Tensor de Google ne fait pas que démontrer une façon légèrement différente de réaliser un SoC (System on a chip), mais il pourrait aussi inspirer d’autres personnes à sortir des sentiers battus. À mesure que les smartphones deviennent plus compliqués, cela pourrait être exactement ce dont l’industrie a besoin, surtout si elle se concentre sur les technologies d’apprentissage automatique qui doivent être sauvegardées à l’intérieur des smartphones eux-mêmes.