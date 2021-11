On parle déjà du Pixel 7 et de sa future puce Tensor 2 de Google

La gamme Pixel 6 vient à peine d’être mise en vente, mais il y a déjà des preuves que le Pixel 7 est en préparation, et il y a même des nouvelles concernant son processeur. Mishaal Rahman a repéré la mention d’un « GS201 » dans certains changements de code Android, et il s’agit certainement de la prochaine génération du chipset Google Tensor — peut-être appelé le Tensor 2.

C’est parce que le Tensor original alimentant la gamme Pixel 6 a été lié au numéro de modèle GS101. Le code ne révèle rien d’autre, et il n’est pas vraiment surprenant que Google travaille sur la prochaine génération de ce chipset, mais il suggère que la société s’en tiendra à Tensor plutôt que de revenir à un chipset Snapdragon.

Et étant donné que cette référence a été trouvée dans le code officiel de Google, ce n’est pas quelque chose que nous devons vraiment prendre avec des pincettes. Évidemment, tout cela peut changer avant la sortie du Pixel 7, probablement en octobre 2022.

The next-gen Google Tensor chip, GS201, is in the works (because of course, what’d you expect?): https://t.co/oZtKc9E30R

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 28, 2021