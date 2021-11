Samsung enregistre des bénéfices élevés au troisième trimestre

La plupart des entreprises publient leur rapport sur les résultats du troisième trimestre, et Samsung est probablement très fière de celui-ci, car il s’agit du plus élevé jamais enregistré par la société pour ce trimestre. Samsung a enregistré 73,9 trillions KRW (54,2 milliards d’euros) de recettes et 15,8 trillions KRW (11,6 milliards d’euros) de bénéfices d’exploitation. Les recettes ont augmenté de 10 % sur une base annuelle et même les bénéfices ont augmenté de 26 % par rapport à l’année dernière.

Le secteur des semi-conducteurs a connu une hausse considérable des ventes, ce qui a permis à Samsung d’enregistrer des bénéfices très élevés. Il y a eu une forte demande de serveurs pour les centres de données et les serveurs sur le cloud, ce qui a permis à l’entreprise de réaliser davantage de ventes et d’augmenter ses bénéfices et son flux de revenus global.

Les ventes totales de la division des semi-conducteurs ont rapporté 26,4 trillions KRW (19,4 milliards d’euros), ce qui représente une amélioration massive de 16 % par rapport au troisième trimestre 2020.

Ce n’est pas le seul secteur qui a enregistré des bénéfices et des revenus élevés, car les divisions de la mémoire et de l’écran ont également connu une augmentation massive de la demande et des bénéfices. Le département mobile a également enregistré des bénéfices sains, principalement grâce à une forte demande pour les smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, très améliorés. Les appareils d’entrée et de milieu de gamme ont également été très populaires, ce qui a encore aidé Samsung à augmenter sa part de marché et à gagner plus.

Selon le rapport, les catégories tablettes et wearables ont connu une baisse de 8 % à 27,34 trillions KRW (20,1 milliards d’euros).

Galaxy S22 pour 2022

« La division de l’électronique grand public se concentrera sur la croissance des ventes de produits haut de gamme pendant la saison des fêtes de fin d’année ». Le rapport mentionne également qu’à l’avenir, Samsung se concentrera sur les ventes de smartphones pendant les fêtes de fin d’année, et améliorera les ventes de téléviseurs qui sont très demandés. Nous allons probablement voir beaucoup d’offres et d’offres groupées à mesure que nous nous rapprochons des fêtes de fin d’année, c’est donc un bon moment pour attendre le Black Friday et d’autres offres à venir dans les prochaines semaines.

La société s’attend à ce que la série Galaxy S22 soit sa première série phare de la nouvelle année avec le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra qui donneront le coup d’envoi de 2022 en janvier.