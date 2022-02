Google Lens pourrait bientôt être disponible sur les navigateurs de bureau

by

by

Google Lens est l’un des outils les plus puissants du géant des moteurs de recherche. Cet outil de reconnaissance d’images extrêmement puissant permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches visuelles dans le monde qui vous entoure, comme identifier des plantes, des animaux et des monuments, de scanner des codes, de traduire du texte et de faire bien d’autres choses encore.

Et, si vous êtes comme moi, vous avez toujours ressenti le besoin d’avoir un Google Lens sur votre ordinateur. Eh bien, il semble que ce souhait pourrait bientôt être exaucé, car un rapport de 9to5Google affirme que Google travaille à apporter Lens sur les navigateurs de bureau.

Limité à l’origine aux smartphones, Google a étendu cet outil puissant sur les ordinateurs de bureau avec l’intégration du navigateur Chrome l’année dernière depuis le menu contextuel. Mais selon le rapport, Google ajoutera bientôt un bouton Google Lens dédié dans la barre de recherche Google sur les navigateurs de bureau. Cette fonctionnalité est en cours de test A/B, ce qui signifie que certains d’entre vous l’ont peut-être déjà reçue.

Si vous faites partie du test, une nouvelle icône « Google Lens » colorée apparaîtra dans la barre de recherche de Google sur le bureau, juste à côté du bouton du microphone. En cliquant dessus, vous ouvrez une zone de l’écran où vous pouvez faire glisser et déposer (ou télécharger) vos fichiers d’image pour effectuer une recherche par Google Lens.

Après avoir téléchargé l’image, une nouvelle page Web s’ouvre et affiche l’image téléchargée sur le côté gauche, tandis que les résultats de la recherche (contenant les panneaux de connaissances et les correspondances pertinentes) apparaissent sur le côté droit. Sur cet écran, l’utilisateur a également la possibilité de télécharger une autre image à l’aide du bouton « Télécharger » situé dans le coin supérieur droit et de la rechercher par Google Lens. Tout comme la version mobile, l’outil vous permet également de recadrer ou de vous concentrer sur une partie spécifique de l’image.

Une apparition logique

Le raccourci « Lens » dans la recherche Google n’a pas encore été déployé à grande échelle sur le bureau. Chrome pour Android intègre déjà l’outil Google Lens dans la barre de recherche, de sorte qu’il s’agit d’une extension naturelle pour la version de bureau.

Google prévoit également d’apporter une expérience Google Lens améliorée sur les navigateurs de bureau qui permettra aux utilisateurs de voir les résultats de recherche dans le même onglet. Actuellement, lorsque vous recherchez une image avec Google Lens, les résultats s’ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur. Google Lens est également disponible sur Google Photos sur le Web. Toutefois, ses fonctionnalités sont limitées puisqu’il ne permet que de copier des textes à partir d’une image.