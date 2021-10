Apple Music débarque sur la PlayStation 5 avec des fonctionnalités intéressantes

Si vous êtes abonné à Apple Music et que vous possédez une PlayStation 5, voici une bonne nouvelle : Apple Music est disponible sur la PlayStation 5 à partir d’aujourd’hui. Si l’application fonctionne pour l’essentiel comme on s’attend à ce qu’une application de streaming musical fonctionne sur une console, il semble que l’application Apple Music sur la PS5 présente quelques fonctionnalités intéressantes.

Comme Sony l’explique sur le PlayStation Blog, Apple Music peut être utilisé à la fois indépendamment et pour diffuser de la musique en arrière-plan pendant que vous jouez à un jeu. C’est la norme pour les applications de streaming musical sur console. Par exemple, Spotify, une application qui est disponible sur la PlayStation 5 depuis un certain temps déjà, offre cette même fonctionnalité. Cependant, là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans les recommandations d’Apple Music.

Pour écouter de la musique dans un jeu, il faut ouvrir l’application Apple Music avant de commencer à jouer ou, si vous êtes en train de jouer, appuyez sur le bouton PS de votre manette, puis accédez à la carte de la fonction Musique dans le Centre de contrôle. Sony indique que vous pourrez alors voir des recommandations correspondant au jeu auquel vous jouez actuellement.

Ce que cela signifie spécifiquement est un peu ambigu, mais les recommandations musicales basées sur le jeu en cours sont certainement une fonctionnalité intrigante.

Les abonnés auront également accès à leurs propres listes de lecture, aux listes de lecture personnalisées d’Apple et à Apple Music Radio. En outre, les utilisateurs de la PS5 pourront utiliser Apple Music pour lire des clips musicaux sur leur console et même poursuivre la lecture de ces clips en arrière-plan pour reprendre le jeu.

Une aubaine pour les joueurs

Dans l’ensemble, il semble qu’Apple Music soit l’application musicale à utiliser sur la PlayStation 5. Si vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez trouver l’application sur le PlayStation Store à partir d’aujourd’hui, mais comme pour la plupart des applications, vous devrez lier votre compte Apple Music à votre console en suivant les instructions à l’écran lors du premier démarrage de l’application.

Il s’agit de la deuxième intégration majeure de la PS5 à un service Apple ; les plateformes de jeu nouvelle génération de Sony et Microsoft ont été lancées avec l’application Apple TV+ l’année dernière. Sony a étendu ce partenariat pour offrir 6 mois d’abonnement gratuit à Apple TV+ aux propriétaires de PS5 plus tôt cette année. Le fait d’avoir Apple Music sur une console est un ajout intéressant si vous cherchez à simplifier la configuration de votre téléviseur et à éviter d’avoir à passer trop de temps entre les boîtiers de streaming dédiés et les applications intégrées.

Apple Music est également disponible sur Android, Amazon Echo, Chrome OS, Sonos, le Web et, bien sûr, sur la gamme de matériel Apple.