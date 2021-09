Le Fairphone 4 5G est l’ultime smartphone éthique dédié à la réparabilité

Fairphone, le fabricant de smartphones faciles à réparer et fabriqués à partir de matériaux éthiques, vient de dévoiler son smartphone de quatrième génération. Le Fairphone 4 utilise un design modulaire analogue aux précédents smartphones de la société, mais avec des composants internes plus puissants, une garantie de cinq ans et la promesse de deux mises à jour majeures d’Android et d’un support logiciel jusqu’à la fin de 2025. Les prix commencent à 579 euros pour le smartphone, qui sera expédié le 25 octobre.

L’ambition de Fairphone est de produire une alternative plus éthique aux smartphones modernes. Cela signifie fabriquer un appareil provenant de sources éthiques et utilisant des matériaux durables, avant de fournir le support logiciel et la garantie nécessaire pour qu’il soit utilisable le plus longtemps possible. Bien que Fairphone ne garantisse l’assistance logicielle que jusqu’à la fin de 2025, l’entreprise a l’ambition de l’étendre jusqu’en 2027. Dans un monde idéal, Fairphone aimerait également publier à terme Android 15 de 2024 en tant que mise à jour du smartphone.

Normalement, les spécifications des appareils de Fairphone sont secondaires par rapport à ses considérations éthiques, mais contrairement à ses précédents smartphones, le Fairphone 4 est compétitif par rapport aux autres smartphones Android de milieu de gamme. Le smartphone 5G est propulsé par le processeur Snapdragon 750G de Qualcomm, et il est associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, extensible par micro-SD. Il est alimenté par une batterie amovible d’une capacité de 3 905 mAh, et l’écran est un panneau LCD de 6,3 pouces d’une résolution 1080p.

Il y a deux caméras arrière – une caméra principale de 48 mégapixels et une caméra ultra-large de 48 mégapixels — et une seule caméra frontale de 25 mégapixels. La caméra arrière principale est équipée d’une stabilisation d’image optique et peut enregistrer jusqu’à 4K à 30 fps.

Fairphone précise avoir supprimé la prise casque pour l’indice IP officiel pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui manquait aux smartphones précédents de la société. Il n’est que IP54, ce qui signifie qu’il est protégé contre les éclaboussures légères plutôt que contre une immersion totale, mais c’est impressionnant étant donné son couvercle arrière amovible et de sa conception modulaire.

8 modules à remplacer

En ce qui concerne sa modularité, Fairphone vend 8 modules de réparation pour le smartphone, qui comprennent des écrans de remplacement, des batteries, des couvercles arrière, des ports USB-C, des haut-parleurs, des caméras arrière et frontale. Tous ces éléments sont facilement démontables à l’aide d’un tournevis standard à tête Philips, ce qui signifie que les clients devraient être en mesure d’effectuer beaucoup de réparations eux-mêmes. Mais si vous devez faire appel à un professionnel, Fairphone affirme que ses pièces détachées sont facilement disponibles pour les ateliers de réparation locaux, qui peuvent les acheter et les utiliser eux-mêmes. L’espoir est que ces pièces de rechange soient disponibles au moins jusqu’en 2027.

En ce qui concerne les matériaux, le Fairphone 4 est fabriqué à partir d’or certifié Fairtrade, d’aluminium et de tungstène provenant de sources responsables, d’étain recyclé, de minéraux de terres rares et de plastique (y compris son panneau arrière, qui est composé à 100 % de polycarbonate recyclé). L’entreprise a mis en place diverses initiatives pour améliorer les conditions de travail des mineurs et des ouvriers d’usine impliqués dans les chaînes d’approvisionnement de ses appareils. Fairphone affirme également que le Fairphone 4 est le « premier combiné neutre en termes de déchets électroniques », car il recyclera un smartphone ou une quantité égale de déchets électroniques pour chaque appareil vendu.

À partir de 579 euros

Le Fairphone 4 est disponible en précommande dès aujourd’hui en Europe et sera expédié à partir du 25 octobre. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 579 €, tandis que le modèle supérieur avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendu au prix de 649 €.

J’ai utilisé le Fairphone 4 pendant quelques jours, et bien que je ne sois pas encore prêt à donner un verdict final, il semble être un grand pas en avant par rapport aux prédécesseurs.