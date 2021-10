Le Google Doodle rend hommage à Otto Wichterle, l’inventeur des lentilles de contact

Si Wichterle est surtout connu comme l’inventeur des lentilles de contact, ses innovations ont également jeté les bases de technologies médicales de pointe telles que les biomatériaux “intelligents”, qui sont utilisés pour restaurer les tissus conjonctifs humains, et les polymères bioréconnaissables, qui ont inspiré une nouvelle norme pour l’administration des médicaments. Inventeur d’innombrables brevets et chercheur de longue date, Wichterle a été élu premier président de l’Académie de la République tchèque, après la création de cette dernière en 1993.

