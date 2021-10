Est-ce que Apple pourrait lancer une Apple Watch Pro ?

Il semble que Apple ait envisagé d’utiliser le nom Apple Watch Pro pour ses montres en acier inoxydable de milieu de gamme. Le nom et le logo de l’Apple Watch Pro ont été découverts dans un fichier caché par un abonné de Twitter, Apple Demo. Le fichier faisait partie d’un modèle de démonstration d’un Apple Store qui comprenait un iPad mini utilisé pour aider un potentiel acheteur d’Apple Watch à naviguer dans ce qui était alors le tout nouveau watchOS.

On ne sait pas grand-chose sur le fichier unique du logo, bien qu’il semble qu’Apple ait expérimenté le marquage « Pro » de la Watch lorsqu’elle a lancé l’appareil en 2015. Le logo de l’Apple Watch Pro se trouvait aux côtés des logos de l’Apple Watch Sport et de l’Apple Watch Edition.

Le fichier, créé le 26 février 2015, a été réalisé quelques semaines seulement avant l’événement « Spring Forward » d’Apple qui a révélé le prix et la date de sortie de la première montre.

Outre l’Apple Watch Sport en aluminium, la première version de la montre connectée d’Apple était disponible en acier inoxydable et en or massif (Apple Watch Edition). La mention Sport a été abandonnée avec l’introduction de l’Apple Watch Series 2, probablement pour éviter toute confusion avec le nouveau modèle Apple Watch Nike+, mais la mention Edition est revenue pour indiquer des matériaux de boîtier spéciaux comme la céramique et, avec l’Apple Watch Series 7, le titane.

L’unité de démonstration n’était pas conçue pour permettre aux utilisateurs de tester la montre sur leur poignet. Au lieu de cela, la montre montrait son écran qui trônait sur les tables des Apple Store. Les informations relatives à l’application affichée sur la montre pouvaient être vues sur l’écran de l’iPad mini qui se trouvait à gauche du nouvel appareil.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX

