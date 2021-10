Les écouteurs HTC True Wireless Earbuds Plus sont dotées de l’ANC et d’une résistance à l’eau

HTC a en quelque sorte quitté le marché des smartphones, mais il reste l’un des plus grands fabricants sur le marché de la réalité virtuelle (VR), et elle possède également une division audio. La société n’est pas très connue pour ses écouteurs et autres équipements audio, même si elle l’était à l’époque où elle vendait des écouteurs Beats avec ses appareils.

Aujourd’hui, HTC marque son retour sur le marché de l’audio avec une paire d’écouteurs sans fil qui ont l’air plutôt jolis sur le papier, et qui sont connus comme les HTC True Wireless Earbuds Plus.

Les nouveaux écouteurs HTC True Wireless Earbuds Plus sont dotés d’une fonction d’annulation active du bruit (ANC) et d’une fonction d’annulation du bruit ambiant (ENC), et ont un indice de résistance à l’eau IPX5 qui les rend aptes à être utilisés dans les salles de sport, et ils survivront si vous êtes pris dans une tempête.

HTC affirme que la batterie peut durer jusqu’à 4,5 heures sur une seule charge avec la fonction ANC activée, et environ 5,5 heures si la fonction ANC est désactivée. L’autonomie de la batterie peut être prolongée jusqu’à 86 heures avec l’étui de charge.

Les écouteurs utilisent également la norme Bluetooth 5.0, et ils sont dotés d’un système de contrôle tactile et de navigation gestuelle.

Une navigation gestuelle

Une simple pression permet de lire ou de mettre en pause, deux pressions permettent de passer à la chanson suivante, trois pressions permettent de revenir à la chanson précédente, une pression prolongée (écouteur droit) permet d’activer l’assistant vocal, une pression unique permet de répondre à un appel ou d’y mettre fin, une pression prolongée permet de refuser un appel, tandis qu’une pression prolongée sur l’écouteur gauche permet d’activer ou de désactiver l’ANC.

Les HTC True Wireless Earbuds Plus sont disponibles en noir et en blanc, et seront vendus au prix de 79 euros en France.